Predsjednički izbori u Srbiji: Borba između "učahurene tradicije" i "građanske ambicije"

Foto: EPA

Prvi krug predsjedničkih izbora u Srbiji bit će održan 2. aprila, što ne znači da će drugog kruga uopšte biti. Bar Aleksandar Vučić to priželjkuje. Dok predizborna groznica sve više zahvata Srbiju, interesi za izbore prelijevaju se i na zemlje regiona.

