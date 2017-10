Objavljen snimak "okršaja" Maje Gojković i zastupnika u Skupštini Srbije

Snimak rasprave troje zastupnika Dveri sa predsjednicom Narodne skupštine Srbije Majom Gojković i osobljem iz njenog kabineta pojavio se na društvenim mrežama.

Pogledajte šta se zaista desilo u kabinetu Maje Gojković! (EKSKLUZIVAN VIDEO)https://t.co/Sb1UsLwDz9 pic.twitter.com/i90Dm0CnZx — Степа (@zivstepa) 31. listopada 2017.

MAJA GOJKOVIĆ JE NASRNULA NA MENE,A ONDA I ČLAN OBEZBEĐENJA: Marija Janjušević priča o INCIDENTU U SKUPŠTINI (VIDEO)https://t.co/gfMrOJcLq7 pic.twitter.com/xO5lILvWbO — Степа (@zivstepa) 31. listopada 2017.

Snimak na vratima kabineta predsjednice srbijanskog parlamenta napravila je zastupnica Marija Janjušević, a na njemu se vidi nešto manje od dva minuta rasprave.Na snimku se vide šef kabineta i jedan od članova osiguranja, koji zastupnicima kaže da "moraju da ispoštuju", a vidi se i lider te stranke Boško Obradović koji ga pita: "Ko si ti?" i da li je "ovo tvoja skupština?"Iz pozadine, sjedeći za radnim stolom, Gojković je dobacila lideru Dveri da "ne bude nevaspitan i da izađe napolje".Obradović je tražio obrazloženje zašto mu je rečeno da Gojković “ima sastanak“, a zapravo sjedi sama u kabinetu."Zašto lažu, samo mi recite?", upitao je Obradović, tražeći da dobije pismeno obrazloženje zašto je dobio suspenziju od 20 dana.Na kraju snimka se vidi kako jedan od članova osiguranja pokušava da dohvati telefon zastupnice Dveri, koja je prekinula snimanje.Zastupnica Dveri Marija Janjušević kaže da je Boško Obradović bio oštar u kabinetu Maje Gojković, ali samo u traženju obrazloženja za udaljavanje iz Skupštine.Ona je istakla da je na nju "nasrnuo " pripadnik osiguranja, u pokušaju da joj uzme mobilni telefon kojim je snimala cijelu situaciju, piše b92.Zastupnica je rekla i da je u jednom trenutku predsjednica Skupštine Srbije izgurala nju iz kabineta, uz napomenu da je to sigurno snimljeno, ali i da "sasvim sigurno nećemo još dugo dobiti te snimke"."Strašno me nervira selektivna borba protiv nasilja nad ženama. Ja sam žena i ja to neću dozvoliti“, rekla je Janjušević.Povodom ovog događaja prva je u javnost izašla Gojković, koja je iznijela optužbe na račun zastupnika Dveri, ali i istakla da je "ponosna na sebe što je poslanike Dveri sama izgurala iz kabineta".Potom se oglasio i Obradović, koji je istakao da je cilj predsjednice Skupštine Srbije da ušutka opoziciju.