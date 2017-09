Milorad Dodik u Beogradu: RS želi da bude jedno sa Srbijom

Foto: SRNA

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je na otvaranju manifestacije "Dani Srpske u Srbiji" da Srbi u RS žele da budu jedno sa Srbijom.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je na otvaranju manifestacije "Dani Srpske u Srbiji" da Srbi u RS žele da budu jedno sa Srbijom.

Dodik je, otvarajući "Dane Srpske u Srbiji" u Narodnom pozorištu u Beogradu, rekao da je uvjeren da se sa etabliranjem i "postojanjem dvije srpske države krenulo u put objedinjavanja kulturnog i istorijskog, pa i onog političkog u srpskom narodu".



On je naveo da Historijski koraci "ponekad znaju da budu kratki, ali da su ponekad dugi i da se čekaju s nestrpljenjem".



"Mi smo kao narod osuđeni na strpljenje, ali sam uvjeren da u miru i razvoju naša integracija neće doći u pitanje. Međutim, ako ne postoji ideja da budemo integrisani, onda se to nikada neće ni desiti", istakao je Dodik.



Predsjednik RS naglasio je da ne želi da se odrekne svojih snova da Srbija i RS budu jedno - i u državnom, i političkom i nacionalnom smislu.



"Vjerujem da se u cijelom svijetu prestalo kažnjavati zbog snova. Snovima ne možete zabraniti da se događaju. Ako se neko nađe da zbog toga kažnjava, to je njegov problem, a ne onoga ko sanja. Ja ću nastaviti da sanjam. Ja sanjam to, želim to i radim na tome", kaže Dodik.



On je rekao da nije prvi put da postoje dvije srpske države, kao RS i Srbija, i da je ranije postojala Kraljevina BiH, prije dolaska Osmanlija, a nakon toga Carevina i Kraljevina Srbija.



"I tada su osporavane srpske države i sve je činjeno da se podijele. To se radi i danas", naveo je Dodik.



On je istakao da je jednostavno biti Srbin u RS i Srbiji, ali da se mora pogledati i na mnoge Srbe u Federaciji BiH, Crnoj Gori i Makedoniji koji pate samo zato što su Srbi.



Dodik je naglasio da deklaracija o očuvanju srpskog naroda koju je predložio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mora da bude odraz sadašnjeg vremena, te da će se iz nje "moći čitati između redova mnoge stvari" i vidjeti cilj.



On je dodao da je stanje u Republici Srpskoj normalno i stabilno, te da RS nije posvećena samo političkim pitanjima, koja su za nju "pitanja života i smrti", imajući u vidu njenu poziciju u BiH.



"Naša pozicija u BiH nije završena. Mi smo ugurani u BiH, to nije željeno mjesto", rekao je Dodik.



On je naveo da RS i Srbija danas imaju najbolju saradnju i da su pobjegli od stereotipa "specijalne veze" koji su bojažljivo koristile, plašeći se da im se "neki veliki u svijetu" ne osvete ili ih kazne.



On je istakao da ima priliku da se čuje i vidi sa ljudima koji su pokrenuli pitanje stvaranja Republike Srpske i da zna da im je najvažnije da su RS i Srbija sve jače i bolje, kao i da to misle i prvi predsjednik RS-a Radovan Karadžić i nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske RS Ratko Mladić, inače haški optuženici.



"Nikada ne smijemo sjesti u bilo koje društvo i pričati o narodu, a da se ne sjetimo ljudi koji su imali viziju i pokrenuli nacionalni pokret za stvaranje RS-a i u tome žrtvovali svoje porodice, svoje slobode", naglasio je Dodik.