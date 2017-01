Makedonija: Gruevski do ponoći ima rok za formiranje vlade

Mandatar za sastav makedonske vlade, bivši premijer i čelnik VMRO-DPMNE Nikola Gruevski treba do ponoći saopćiti je li osigurao parlamentarnu većinu za formiranje nove makedonske vlade.

Foto: EPA

Za danas se najavljuje i odluka najveće albanske stranke Demokratske unije Alija Ahmetija, jer ni nakon dva dana unutarpartijskih konzultacija u Maloj Rečici nije došlo do odluke kojem političkom bloku će se prikloniti.



Kako navodi Radio televizija Srbije, umjesto odgovora, čelnik stranke Ali Ahmeti je uputio izaslanike u sjedišta VMRO-DPMNE i Socijal-demokrata odgađajući odluku o stupanju u koaliciju za posljednji trenutak.



Makedonski mediji ostavljaju mogućnost da su, kada je riječ o formiranju vlade, sve opcije otvorene - od toga da novu vladu formiraju tradicionalni koalicijski partneri VMRO-DPMNE i albanska partija DUI Ali Ahmetija, pa sve do mogućih novih izbora, koji bi bili održani zajedno s lokalnim, u aprilu ove godine.



Svi razgovori eventualnih koalicijskih partnera odvijali su se daleko od očiju javnosti, a njihovi eventualni dogovori se drže pod "velom tajne", prenosi Tanjug.



I dok je dio DUI za poštovanje majskog dogovora da će ući u koaliciju s pobjednikom parlamentarnih izbora, dio te albanske stranke ne želi koaliciju sa VMRO i Gruevskim.



Ako, međutim, Gruevski do ponedjeljka ne saopći rezultate razgovora o eventualnoj koaliciji, mandat za sastav nove vlade trebala bi, prema Ustavu, dobiti druga po veličini stranka, a to je SDSM Zorana Zaeva.



VMRO je na proteklim izborima osvojio 51 zastupnički mandat, a SDSM 49.



DUI je i dalje najutjecajnija albanska stranka, ali je na izborima osvojila značajno manje mandata u odnosu na prethodne izbore - svega 10.