Kolinda Grabar-Kitarović 39. najmoćnija žena svijeta

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović 39. je na Forbesovoj listi najmoćnijih žena na svijetu.

"Najmlađa predsjednica Hrvatske, kao i prva žena izabrana za taj položaj, Grabar-Kitarović nastavlja jačati svoju poziciju na međunarodnoj sceni ove godine radeći s predsjednikom Donaldom Trumpom i SAD-om kako bi se izgradilo američko postrojenje za uvoz ukapljenog plina na otoku Krku na Mediteranu, kojim bi se godišnje isporučivalo do dvije milijarde kubičnih metara plina za Zapadnu Evropu", navodi Forbes i dodaje da bi to trebalo pomoći energetskoj neovisnosti Evrope od Rusije.U kratkom opisu Forbes navodi i da se Grabar-Kitarović, bivša ministrica vanjskih poslova i ambasadorica u SAD-u, prošle godine sastala s iranskim predsjendikom Hassanom Rouhanijem na razgovoru o jačanju diplomatskih veza. Prvo mjesto i dalje drži njemačka kancelarka Angela Merkel, dok je na drugom mjestu britanska premijerka Theresa May koja se prvi puta pojavljuje na ovoj godišnjoj Forbesovoj listi, piše Večernji listi.Lista najmoćnijih žena temelji se na novcu, medijskoj prisutnosti i utjecaju, a možete je pogledati ovdje