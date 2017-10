Južnoamerička država Surinam povukla priznanje nezavisnosti Kosova

Foto: AFP

Južnoamerička država Surinam povukla je svoje priznanje nezavisnosti Kosova i tako postala prva zemlja koja je to učinila od 2007. godine, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, potvrdio je ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić za tamošnje medije.

Surinam je Kosovo priznala prošle godine, a informaciju o povlačenju preko diplomatske misije u Ujedinjenim nacijama poslala je ministarstvima vanjskih poslova Srbije i Kosova.



"Ovo je historijski događaj za nas, to nismo učinili parama jer ih nemamo, niti pritiscima jer nismo u mogućnosti, već posvećenošću", ocijenio je Ivica Dačić.



S druge strane, Priština demantuje povlačenje priznanja i naziva Dačića šarlatanom, dok on ističe da Kosovo na taj način pokušava ovu informaciju sakriti od javnosti.



Podijelivši pismo od 27. oktobra, Dačić je na vanrednoj konferenciji za novinare, objavljujući odluku ove južnoameričke države, podsjetio da je do sada 106 zemalja priznalo nezavisnost Kosova.