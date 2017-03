Joksimović: Posjeta Mogherini regiji ima dvostruki cilj

Foto: EPA

Direktorica Centra za vanjsku politiku iz Srbije Aleksandra Joksimović izjavila je da posjete visoke predstavnice EU Federice Mogherini zemljama regije ima dvostruki cilj prvi poručiti regiji da su vrata EU otvorena za dalje proširenje uprkos krizi i drugi da se uvjeri da su demokratski procesi Zapadnog Balkana karakteristični.

Ona je rekla da Mogherini dolazi u osjetljivom trenutku kada je regija u krizi, pogotovo Makedonija. Dodaje da će izvještaj EU o stanju u regiji biti predstavljen 6. marta, prenosi Tanjug.



Joksimović je istaknula da EU promatra demokratske procedure i da insistira da predsjednik Makedonije povjeri mandat Zoranu Zaevu, koji je osigurao većinu za osnivanje vlade.



Dodaje da je situacija izuzetno ozbiljna i da će se u narednom razdoblju vidjeti hoće li će napetost rasti.



"Čini se da postoji mali prostor da se makedonska kriza razriješi mirnim putem, vjerujem da će bez obzira na otvorene poruke različitih svjetskih lidera doći i do različitih diplomatskih razgovora koji neće biti u javnosti otvoreni. Pokušavat ću se s pronalaženjem rješenja koje će zadovoljiti sve strane Makedonije, postoji šansa da se kriza okonča na dobrobit svih", smatra Joksimović.



Govoreći o tome može li se makedonska kriza "preliti" na regiju, Joksimović je rekla da na takvom nivou tenzija postoji opasnost prelijevanja, ali da Srbija može, za sada, biti mirna.



"Unutrašnje napetosti u BiH imaju konstantnu dinamiku, čini se da različiti akteri pokušavaju podići tenzije do granica pucanja. Navikli smo na takvu dinamiku BiH koja nije dobra. Sačekala bih da vidimo što će reći sud u Haagu s revizijom, a zatim bih mogla jasnije komentirati daljnji razvoj situacije. Evidentno je da je tema bila smišljena provokacija, koja je proizvela željeni efekt", objasnila je Joksimović.



Ona je dodala da "cijela priča utječe na unutrašnju situaciju BiH, a ne na odnose Beograda i Sarajeva".



Govoreći o odnosima Srbije i zemalja regije tokom predizborne kampanje u zemlji, Joksimović je rekla da je činjenica da na određeni način različite vrste kriza unutar zapadnog Balkana utječu na stanje u zemlji.



"Ne smijemo zaboraviti i odnose s Hrvatskom koja je članica EU. Varnice između Beograda i Zagreba nisu prestale, ali može se očekuje da u budućnosti dođe do pada tenzija. Srbija je ušla u predizbornu kampanju, ali u odnosu na regiju možemo je promatramo kao stabilnu zemlju ", zaključila je Joksimović.