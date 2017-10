Izvjesno je da se Ivica Todorić neće vratiti u Hrvatsku dok sud ne usvoji žalbu advokata

Ivica Todorić

Hrvatski sud je jučer odredio pritvor za Ivicu Todorića, nakon čega se očekivalo da se vrati u Hrvatsku. Međutim, izvjesno je da se vlasnik Agrokora ne namjerava vratiti u Hrvatsku i odgovoriti na pitanja tužitelja.

Hrvatski sud je jučer odredio pritvor za Ivicu Todorića, nakon čega se očekivalo da se vrati u Hrvatsku. Međutim, izvjesno je da se vlasnik Agrokora ne namjerava vratiti u Hrvatsku i odgovoriti na pitanja tužitelja.

Sudija Zagrebačkog županijskog suda Zoran Luburić jučer je, nakon maratonskog ročišta, odlučio odbiti zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, koje je tražilo određivanje istražnog zatvora za svih 15 osumnjičenih, odnosno za trojicu Todorića (Ivicu, Antu i Ivana), Agrokorove direktore i uhapšene revizore.



S obzirom na to da niko od Todorića nije ni uhapšen jer nisu bili u zemlji u trenutku pokretanja akcije Agrokor, na slobodu su pušteni Agrokorovi direktori i uhapšeni revizori, a njihovi advokati takav potez suda već su pozdravili kao svoju prvu veliku pobjedu.



Prema pisanju portala Index.hr, Ivan i Ante Todorić će odgovarati na pitanja tužitelja kad se vrate u Hrvatsku, ali su nakon toga slobodni i ne moraju ići u pritvor, pa je stoga izgledno očekivati da će se sinovi Ivice Todorića zaista vratiti u Hrvatsku u dogledno vrijeme.



No, za samog Ivicu Todorića izvjesna je sasvim druga pretpostavka - da se nikako ne namjerava vratiti, barem ne dok sud ne usvoji žalbu njegovih advokata.



Sudija je odredio pritvor samo za Ivicu Todorića, još uvijek aktuelnog vlasnika koncerna Agrokor. Todorić se očitovao na svom blogu neposredno nakon odluke sudije, ali se nijednom riječju nije dotakao mogućnosti svog povratka u Hrvatsku.



Prema svemu sudeći, Todorić nije slučajno izabrao London kao lokaciju na kojoj će se (privremeno ili ne) sakriti od hrvatskog pravosuđa. Advokat Veljko Miljević je pojasnio da je Velika Britanija zbog Brexita odličan izbor za one koji žele odgoditi izručenje ili ga osujetiti.