Izbori u Hrvatskoj: HDZ osvojio većinu u 12, a SDP u pet gradova

U Hrvatskoj su jučer održani lokalni izbori. Bila je to tijesna utrka HDZ-a i SDP-a, a rezultati su mijenjali iz minute u minutu. Prema još nepotpunim podacima HDZ ima većinu u 12 gradova, SDP u pet, a Stranka rada i solidarnosti imaju većinu u po jednom gradskom vijeću kao i dvije nezavisne liste.

U Hrvatskoj su jučer održani lokalni izbori. Bila je to tijesna utrka HDZ-a i SDP-a, a rezultati su mijenjali iz minute u minutu. Prema još nepotpunim podacima HDZ ima većinu u 12 gradova, SDP u pet, a Stranka rada i solidarnosti imaju većinu u po jednom gradskom vijeću kao i dvije nezavisne liste.

HDZ tako ima većinu u gradskim vijeća Krapine, Virovitice, Vukovara, Požege, Bjelovara, Karlovca, Gospića, Zadra, Šibenika, Splita i Dubrovnika i Velike Gorice. SDP je najviše glasova osvojio u gradskim vijećima Rijeke, Osijeka, Čakovca, Koprivnice i Siska. IDS ima većinu u Gradskom vijeću Pule, a Stranka rada i solidarnosti Milana Bandića u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, piše 24sata.hr.Nezavisna lista Mirka Duspare, dosadašnjeg gradonačelnika, osvojila je najviše glasova u Gradskom vijeću Slavonskog Broda a lista Ivana Čehoka, nekadašnjeg gradonačelnika, u gradskom vijeću Varaždina.Među većim gradovima, u prvom su krugu izabrana četiri gradonačelnika iz redova HDZ-a i to gradonačelnik Vukovara, gdje je sa 61 posto glasova potvrđen dosadašnji gradonačelnik Ivan Penava (HDZ-HKS) , kao i gradonačelnik Virovitice Ivan Kirin (HDZ-HSLS-HSP AS) sa osvojenih 60 posto glasova. Gradonačelnik Krapine (HDZ, A-HSS 1904-HSS-ZDS) Zoran Gregurović osvojio je 58 posto glasova, a novi zadarski gradonačelnik Branko Dukić (HDZ-HSP AS,HSU, Hrast) izabran je sa 51 posto glasova.U prvom krugu lokalnih izbora Stjepan Kovač, kandidat SDP-HSS-HSU-MDS-Laburisti izabran je za gradonačelnika Čakovca sa 56 posto glasova, dok će gradonačelnik Pule i dalje biti Boris Miletić (IDS-HNS-ISU-PIP-Zeleni) nakon što je u prvom krugu osvojio 51 posto glasova.Ko će biti novi gradonačelnici ostalih većih gradova znat će se nakon drugog kruga izbora, u kojem će u Zagrebu snage odmjeriti dosadašnji gradonačelnik Milan Bandić (SRSMB) sa osvojenih 30,87 posto glasova i Anka Mrak Taritaš (HNS-SDP-HSS-HSU-NH-SU) koja je osvojila 24,48 posto.U Splitu će se takmičiti Željko Kerum (HGS,PG-NG) sa osvojenih 30 posto i Andro Krstulović Opara (HDZ) koji je dobio 26 posto, a u Osijeku Ivica Vrkić, kojeg podržava SDP, sa osvojenih 37 posto i kandidatkinja HDZ-a Ivana Šojat sa osvojenih 17 posto. U drugom krugu u Rijeci utrkivat će se dosadašnji gradonačelnik Vojko Obersnel (SDP-PGS-HSU-IDS-Laburisti-SDSS,HSS) koji ulazi sa 40 posto glasova i nezavisni kandidat Hrvoje Burić sa 17 posto.U Velikoj Gorici će se suočiti sadašnji gradonačelnik i kandidat koalicije HDZ-HSLS-HSU Dražen Barišić sa dobivenih 46 posto i Aleksandar Horvat ispred koalicije SDP-HSS-Laburisti sa 17 posto glasova.HDZ-ovac Mato Franković ulazi u drugi krug za dubrovačkog gradonačelnika sa osvojih 32 posto protiv Valentina Dujmovića, kandidata koalicije HNS-HSLS koji je osvojio 11 posto.U Sisku će se u drugom krugu naći dosadašnja gradonačelnika Kristina Ikić Baniček, kandidatkinja koalicije SDP-Laburisti-HSS Braća Radić, sa 46 posto glasova i Franjo Šaban ispred koalicije HDZ-HKS-HSLS-HSP AS sa 30 posto glasova.Sa osvojenih 41 posto glasova u prvom krugu, nezavisni kandidat Ivan Čehok natjecat će se za mjesto gradonačelnika Varaždina sa kandidatom koalicije SDP-HNS-HSS-HSU-Laburisti Alenom Kišićem, koji je osvojio 22 posto. Također nezavisni kandidat i dosadašnji gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, sa osvojenih 42 posto glasova, izlazi protiv Hrvoja Špicera (HDZ-HSP-HDSSB-SU) koji je osvojio 32 posto.U Koprivnici u drugi krug ulaze dosadašnji gradonačelnik Mišel Jakšić (SDP, HSS, HNS, HSU, Laburisti) sa 48 posto glasova i Krešimir Papac (HDZ, Mreža) sa 31 posto glasova.Gradonačelnika Požege birači će birati u drugom krugu između Darka Puljašića (HDZ) koji je osvojio 45 posto glasova i Zdravka Ronka (SDP) sa osvojenih 25 posto, dok će se u Bjelovaru za gradonačelničko mjesto boriti Dario Hrebak (HSLS-HSS) sa 27 posto i Davorin Posavec (SDP-HSS-Orah-HSS braće Radić-HDSS-Damir Bajs NL) sa 25 posto.HDZ-ovac Željko Burić i dosadašnji gradonačelnik Šibenika, koji je osvojio 48 posto glasova, ide u drugi krug s Josipom Živkovićem, kandidatom koalicije SDP-HSS-HSU, koji je dobio 15 posto.U Karlovcu će se u drugom krugu takmičiti Damir Mandić (HDZ-HSLS) sa osvojenih 42 posto i nezavisni kandidat Davor Petričić, koji je dobio 20 posto glasova, dok će se u Gospiću Petar Krmpotić (HDZ-HSS-HSP AS) sa osvojenih 44 posto naći u drugom krugu sa Karlom Starčeviće (HSP) koji je dobio 42 posto glasova.Rezultate izbora možete pratiti ovdje