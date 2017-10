Erdogan: Turska i Srbija trudile su se i u najtežim vremenima da razumiju jedna drugu

Foto: Arhiv/Klix.ba

Turski predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji danas i sutra boravi u službenoj posjeti Beogradu, smatra kako su Turska i Srbija dvije ključne zemlje na Balkanu i kako je njihova saradnja od suštinske važnosti za održavanje stabilnosti, mira i prosperiteta na Balkanu i širom Evrope.

"Turska i Srbija su dvije ključne zemlje na Balkanu. Kao što je Turska u svom neposrednom geografskom okruženju ključ za mir i stabilnost, tako je i Srbija na Balkanu, koji ima multietničku, multikulturalnu i dinamičnu strukturu, u poziciji da otvori put regionu", naveo je Erdogan u autorskom tekstu za "Politiku" uoči posjete Beogradu.



Stoga je, kako ocjenjuje, "za održavanje stabilnosti, mira i prosperiteta na Balkanu i širom Evrope, saradnja između Turske i Srbije od ključne važnosti".



"Veze između Turske i Srbije su jake i duboko ukorijenjene. U svojoj dugoj historiji na ovim prostorima Turci i Srbi su zajedno živjeli i zajedno egzistirali", naveo je Erdogan.



Prema njegovim riječima, i danas se mogu vidjeti tragove zajedničke historije u jeziku, arhitekturi, kuhinji, kulturi i na mnogim drugim poljima, "Iako nemaju zajedničku granicu, Turska i Srbija se smatraju komšijama, a tajna je sakrivena upravo u ovim bliskim vezama", naveo je Erdogan.



Kaže da je to što se u Beograd ulazilo kroz Stambol kapiju, a u Istanbul kroz Beogradsku, simbol tog komšijskog osjećaja — i bez zajedničke granice — koji se proteže iz prošlosti u budućnost.



Nema sumnje da je, ističe turski predsjednik, saradnja neizbježna i zbog geopolitičkog položaja dvaju zemalja. Zajednička historija po prirodi stvari, kaže on, sa sobom nosi neke osjetljivosti i različita shvatanja, što važi i za Tursku i Srbiju.



"Kao zemlja, mi na te različitosti nismo gledali i ne gledamo kao na prepreke za saradnju. U skladu sa zajedničkim ciljevima, pokušavamo da se naši bilateralni odnosi nastave kroz konstruktivan pristup i iskren dijalog. Nikada nijedna od naših zemalja nije dozvolila da njeni individualni problemi naruše međusobno prijateljstvo i saradnju. Čak i u najtežim vremenima pridavali smo poseban značaj tome da održimo dijalog i da razumijemo jedni druge", ističe on.



Prema njegovim riječima, od trgovine do turizma, od kulture do investicija, na mnogim poljima postigli smo istorijske uspjehe. I danas, prvenstveno u ekonomiji, produbljuju i proširuju njihove bilateralne odnose. Navodi i da obostrane posjete na visokom nivou, koje su učestale u posljednje vrijeme, predstavljaju konkretnu manifestaciju jake političke volje koja postoji u obje zemlje.



"Turska pomno i sa interesovanjem prati ekonomske reforme koje Srbija uspješno sprovodi posljednjih godina. Trudimo se, koliko je u našoj moći, da našim srpskim prijateljima pružimo podršku u njihovoj inicijativi ekonomskog razvoja", naveo je on, a prenosi Sputnjik.



Kako kaže, temeljni propisi između dvije zemlje, kao što su sporazumi o slobodnoj trgovini, o ukidanju viza, o promociji investicija i Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, pružaju pravni osnov neophodan za razvoj ekonomskih odnosa.



Dodaje da je nesumnjivo kako je dolazak "Halkabanke" na srpsko tržište 2015. godine bila jedna od prekretnica koja je povećala interesovanje turskih biznismena za Srbiju koji danas u Turskoj zapošljavaju oko 8.000 ljudi. On je izrazio nadu da će iduće godine taj broj biti duplo veći.



"Ekonomski potencijali dvije zemlje znatno su iznad tog nivoa. Kao rezultat revizije koju smo napravili u Sporazumu o slobodnoj trgovini, vjerujem da ćemo uskoro ovaj broj povećati na više od milijardu eura", istkao je on.



Pored trgovine i ekonomije, kako je dodao, napreduju i međuljudski odnosi posebno turistička razmjena između dvije zemlje. Prema njegovim riječima, danas je Turska jedna od najposjećenijih destinacija za srpske turiste, a raste i broj turskih turista u Srbiji.



"S druge strane, region Sandžak je još jedan most prijateljstva između dvije zemlje. To što Vlada Srbije podstiče Tursku da investira u Sandžaku je za pohvalu. Ovaj pristup srpske administracije važan je, kako za našu bilateralnu saradnju, tako i za budućnost našeg regiona", naveo je Erdogan.



Kao i mnogi regioni svijeta, kako kaže, i Balkan je prisiljen da se svakodnevno suočava sa novim izazovima i problemima. Nijedna zemlja ne može sama sa tim da se bori, konstatuje on i dodaje da je ključ uspjeha u prevazilaženju tog zahtjevnog procesa jačanje međusobne saradnje i solidarnosti



"Turska i Srbija trebalo bi da iskoriste sva raspoloživa sredstva i mehanizme za postizanje ovog cilja. Mislim da je ova posjeta ključan korak u tom pravdu i veoma mi je drago što vidim istu volju kod srpskog rukovodstva", zaključio je turski predsjednik.