Dačić: Sramotno je ako Nikolić hoće da se kandiduje za predsjednika Srbije

Predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da, ako je vijest o kandidovanju Tomislava Nikolića na predstojećim predsjedničkim izborima tačna, onda je to sramotno.

Foto: EPA

Predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da, ako je vijest o kandidovanju Tomislava Nikolića na predstojećim predsjedničkim izborima tačna, onda je to sramotno.

Dačić je rekao da se time Nikolić pridružuje plejadi kandidata koji su protiv lidera SNS-a Aleksandra Vučića, koji je dobio podršku svojih koalicionih partnera, među kojima su i socijalisti, prenijeli su beogradski mediji.



On ističe da je jedino logično i racionalno da kandidat bude onaj ko će pobijediti, sa ili bez Nikolića, svejedno.



"A šta će uraditi Nikolić bez Vučića, i to je jasno - ništa. Samo će pomoći onima koji su protiv Vučića. I to bezuspešno", rekao je Dačić.



Mediji navode da Vučić za sada nije dao nikakav komentar na informaciju o Nikolićevoj kandidaturi.



"Sputnjik" je sinoć objavio da je Nikolić odlučio da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima u Srbiji.