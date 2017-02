Dačić: Možda bismo i mi mogli tužiti BiH i Hrvatsku jer su nas napali 1914.

Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić smatra da bi eventualna revizija tužbe BiH protiv njegove zemlje izazvala velike posljedice po odnose dvije zemlje.

Foto: EPA

"Tužba je već bila, donijeta je presuda i nema nikakvih novih detalja", rekao je Dačić, dodavši da se u vezi toga sada vodi velika polemika u BiH.



Dačić kaže da će, ako se tako bude radilo, svaki dan samo čitati šta je ko rekao i smišljati kako će tužiti Hrvatsku i BiH za ratnu odštetu jer su 1914. napale Srbiju, prenijeli su beogradski mediji.



"Jesu li ikad platili ratnu odštetu za to? Da li je ikad NDH platila ratnu odštetu za ono što je učinila Srbima? Da li je BiH bila pod Austrougraskom i pod NDH", upitao je Dačić i dodao da je Srbija 1918. platila odštetu saveznicima za oslobađanje Hrvatske i Slovenije.



Svaka zemlja, kako je rekao, koja je oslobođena nije oslobođena "za džabe", nego je morala platiti saveznicima.



"Mi smo platili za njih. Da li je to ikad neko smio spomeneti u bivšoj Jugoslaviji", upitao je Dačić na konferenciji za novinare.



On je rekao da je Srbija za dijalog s Hrvatskom, ali da ne trebaju očekivati da će Srbija aplaudirati podizanju spomenika Alojziju Stepincu i rehabilitovanju ustaštva.



"Hitler je za Nijemce simbol zla. Nemoguće da su Pavelić i Stepinac heroji mira. Ako je to uslov da vodimo dijalog s Hrvatskom, nikoga za to neće naći u Srbiji", rekao je Dačić.



Navodeći da su vrata Srbije otvorena i da želi razgovor s Hrvatskom, Dačić kaže da se svi trebaju usredsrediti na zajedništvo, ali da rehabilitacija povezana sa zločincima i genocidom sigurno ne može voditi ka tome.





Povodom izjave predsjednika Kosova Hašima Tačija da hitno treba donijeti odluka o formiranju oružanih snaga Kosova, šef srpske diplomatije je istakao da je to neprihvatljivo.



"Vojska Kosova je apsolutno suprotna Rezoluciji UN 1244. Jedine oružane snage na Kosmetu mogu da budu Kfor, nikakve druge", rekao je Dačić.