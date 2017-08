Slovenski predsjednik Borut Pahor u utorak je krenuo na put tokom kojeg namjerava prepješačiti čitavu Sloveniju u samo sedam dana, a krajnja stanica je Piran.

Slovenski predsjednik Borut Pahor u utorak je krenuo na put tokom kojeg namjerava prepješačiti čitavu Sloveniju u samo sedam dana, a krajnja stanica je Piran.

Pahor i njegov mali tim, u kojem su njegov sin Luka i dvije predstavnice za odnose s javnošću, krenuli su dobro raspoloženi s ruksacima na leđima u utorak popodne iz Hodoša blizu granice s Mađarskom, a svaki dan namjeravaju prevaliti oko 40 klometara, sve dok ne stignu do mora.



U Piran namjeravaju doći do ponedjeljka jer Pahor, kako je službeno saopćeno, već u utorak ima službene obveze. Za razgledavanje slovenskog krajolika i susrete s ljudima od kojih očekuje potporu na predstojećim predsjedničkim izborima Pahor koristi godišnji odmor.



Pahor sam priznaje da je riječ o prijevremenoj predizbornoj kampanji pa fotografije s puta objavljuje na društvenim mrežama.



U reakcijama neki ga hvale zbog mladolikog izgleda i dobre fizičke spreme, dok ga politički oponenti kritiziraju zbog populizma i tvrde da je sadašnji predsjednik Slovenje očaran društvenim mrežama skoro kao američki predsjednik Donald Trump. Pahora su već ranije prozvali kraljem Instagrama.



Pahoru mandat istječe krajem ove godine, a tačan datum novih zbora objavit će se u petak. Pahor je u ovom trenutku favorit.



Do sada je samo prvom slovenskom predsjedniku Milanu Kučanu uspjelo dva puta ponoviti petogodišnji predsjednički mandat, a oba je puta pobijedio već u prvom krugu.