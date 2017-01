Bivši zastupnik Varady: Ne vjerujem da će biti revizije tužbe BiH prema Srbiji

Nekadašnji zastupnik Srbije u sporu sa BiH Tibor Varady izjavio je da ne vjeruje da će biti revizije tužbe BiH prema Srbiji za genocid jer bi, da bi taj postupak bio obnovljen, morale postojati "nove činjenice koje bi ukazivale da je Srbija imala genocidnu namjeru u Srebrenici".

Nekadašnji zastupnik Srbije u sporu sa BiH Tibor Varady izjavio je da ne vjeruje da će biti revizije tužbe BiH prema Srbiji za genocid jer bi, da bi taj postupak bio obnovljen, morale postojati "nove činjenice koje bi ukazivale da je Srbija imala genocidnu namjeru u Srebrenici".

Govoreći o mogućnosti da BiH zatraži reviziju i bez saglasnosti srpskog člana Predsjedništva BiH ukoliko bi to bio nastavak starog procesa, Varady je rekao da to nije opravdan argument.



"Ako bi to bio isti postupak, to bi bilo nešto drugo. Međutim, revizija se smatra novim postupkom. Znači, potrebna je saglasnost u Predsjedništvu BiH kao i za pokretanje potpuno novog postupka. Stvar Međunarodnog suda pravde je da procijeni da li se zahtjev za reviziju može smatrati odlukom BiH", rekao je Varady za Politiku.



On je pojasnio da postoje dva roka za reviziju pred Međunarodnim sudom pravde, i to jedan koji se može tražiti šest mjeseci od saznanja za novu činjenicu ili 10 godina od izricanje presude.



"Ovdje je riječ vjerovatno o tom apsolutnom roku od 10 godina, koji ističe krajem februara, pošto je presuda donesena 26. februara 2007. godine", smatra Varady.



Komentarišući navode bivšeg tužioca Haškog tribunala Geoffreyja Nicea da postoje novi dokazi nakon 2007. godine i da bi BiH trebalo da traži reviziju, Varady je istakao da nije riječ o tome da li se tim činjenicama dokazuje da je bilo nekih nedjela, nego da li postoji neka činjenica koja može da poveže Srbiju sa genocidom.



"Tu je potrebno nešto zaista krupno jer ako se pokaže da je Srbija podržavala Vojsku Republike Srpske ili tako nešto, to teško može da ima neki značaj ili težinu. Pošto je riječ o tužbi za genocid nadležnost suda je ograničena na genocid. Dakle, trebalo bi nešto što bi moglo da ukaže na to da je Srbija imala genocidnu namjeru", istakao je Varady.



Prema njegovim riječima, jedino bi relevantno bilo povezivanje Srbije sa Srebrenicom jer je, kako je ukazao, jedino u Srebrenici Međunarodni sud pravde konstatovao genocid.



"Teško mi je da zamislim takvu činjenicu, ali, naravno, ne znam šta zna Geoffrey Nice. Jedino što je relevantno za Sud jeste genocid. Ljestvica je veoma visoka", rekao je Varady i dodao da smatra da je ta ljestvica za BiH nedostižna.



Varady kaže da ne smatra vjerovatnim da će biti revizije, ali ističe da bi, ipak, trebalo da čuje "šta predstavlja ta činjenica koju podnose".