Pisac i publicista Hasan Nuhanović, svjedok genocida koji je počinjen 1995. godine u Srebrenici, sa današnje sesije asocijacije nezavisnih intelektualaca ''Krug 99'' poručio je da za genocid treba odgovarati i treća strana koja je, po njegovim riječima, međunarodna zajednica.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Ta strana, naglasio je, ne smije i ne može biti isključena iz opće slike o tome šta se desilo u Srebrenici."Treća strana genocida je međunarodna zajednica, Ujedinjene nacije. U ovom slučaju na terenu je bio holandski bataljon, 22.000 vojnika UN-a je bilo raspoređeno u BiH", istakao je Nuhanović.Naveo je da su sve članice UN-a dužne djelovati po Konvenciji o sprečavanju genocida, a ne samo države u regionu."Bio sam u Potočarima u momentu kada su ljudi poslani u smrt, u prisustvu UN-a. U Potočarima su bile tri zastave: srpska, zastava UN-a i do nje Kraljevine Holandije. Te zastave su se viorile dok je trajalo ubijanje, masovne egzekucije. Nisu spuštene dok holandski bataljon, odnosno UNPROFOR, nije napustio Srebrenicu", kazao je Nuhanović.Traži odgovor na pitanje čemu su služile te dvije zastave na tim jarbolima i šta su one predstavljale dok su ljudi ubijani.U vezi s revizijom postupka BiH protiv Srbije rekao je da se ne zna da je 16. aprila 1993. godine Vijeće sigurnosti UN-a donijelo Rezoluciju 819 u kojoj se, u prvom paragrafu, Vijeće obraća Srbiji od koje traži da učini sve što je u njenoj moći da spriječi genocid."Govorimo o 16. aprilu 1993. godine, a masakr je bio dvije godine kasnije, u julu 1995. godine. O ovome niko ne govori", naglasio je Nuhanović.Predsjednik ''Kruga 99'' Adil Kulenović smatra da je o genocidu potrebno pričati od početka jer su neke stvari, kao što je napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića prije dvije godine, skrenule fokus.Takav napad, kazao je, pokazuje da je Srebrenica i meta za propagandne ciljeve i akcije koje se dešavaju na ovim prostorima."Sve to je propagandno-psihološki rat koji se vodi protiv BiH", naglasio je Kulenović.Najaktuelnija politička tema ovih dana u BiH je pitanje revizije presude Međunarodnog suda u Haagu. Do polovine slijedeće sedmice trebalo bi biti poznato da li će naša zemlja obnoviti sudski postupak protiv Srbije i tražiti odgovornost za genocid i agresiju na BiH.Srpski politički predstavnici najavljuju političku krizu i zaustavljanje svih procesa ukoliko dođe do obnavljanja tužbe. Tako se s neizvjesnošću čeka potez bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, koji će nakon konsultacija sa stručnjacima iz raznih oblasti donijeti odluku o reviziji presude.