Bh. državljanin uhapšen u Austriji zbog ubistva Crnogorca Gorana Đuričkovića

Dvadesetčetverogodišnji državljanin Bosne i Hercegovine S. P. uhapšen je u Austriji zbog sumnje da je iz snajpera 27. oktobra 2015. godine ubio Gorana Đuričkovića u bašti lokala "Old Fisherman's Pub" u Budvi.

Rukovodilac Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta Uprave policije Crne Gore Saša Rakočević kazao je da je bh. državljana uhapsila Savezna kriminalisitčka policija Austrije prije tri dana, nakon opsežne istrage. Kod njega je pronađena veća količina narkotika. Mediji javljaju da je riječ o Banjalučaninu Srđanu Popoviću.



"Trenutno se nalazi u pritvoru u Austriji i u toku je postupak intenzivne saradnje između Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i nadležnog tužilaštva u Austriji u procesu međunarodne pravne pomoći", rekao je Rakočević na konferenciji za novinare, prenose crnogorski mediji.



On je objasnio da je osumnjičeni 27. oktobra 2015. godine sa zidina Starog grada u Budvi ispalio tri projektila iz snajperske puške kalibra 7,62 x 51 mm u pravcu Đuričkovića u trenutku kada nalazio ispred kafića na šetalištu budvanske marine. Povrijeđen je u predjelu tijela i podlegao odmah.



Crnogorska policija sumnja da je ubistvo Đuričkovića nastavak obračuna dva crnogorska klana, budvanskog i kotorskog, započetog u Valenciji prije više godina, kada je ukradeno 300 kilograma kokaina. Sukob dva klana počeo je ubistvom Cetinjanina Gorana Radomana, koji je pripadao kotorskom klanu, a poznat je bio i kao blizak saradnik Dragana Dudića Frica, koji je slovio za bliskog prijatelja Darka Šarića, pišu crnogorski mediji.



Ubrzo je uslijedila odmazada suprotnog klana te je 17. aprila ubijen Đuričkovićev kum Saša Marković.



Đuričković je tri puta bio meta napada. Jednom je ranjen u Valenciji kada je na njega pucano navodno prilikom primopredaje pošiljke kokaina. Za Đuričkovića se vezivala priča da je prevario dostavljače za milionski vrijedan tovar droge. Prvi put je stradala slučajna žrtva, a druga žrtva je njegov kum Saša Marković, koji je likvidiran 17. aprila u Budvi na kućnom pragu.



U operativnoj rekonstrukciji zločina, inspektori su došli do sumnje da je motiv za to ubistvo bio opomena Đuričkoviću da vrati novac od sumnjivih poslova, povezanih sa švercom kokaina.