Donesimo radost Kurbana u domove naših sugrađana u BiH, podijelimo sa onima koji su u potrebi i osjetimo istinsku radost Kurban-bajrama.

U Kur'anu a.š. se kaže: "Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; ..." (El-Hadždž, 37.)Islamic Relief već 32 godine kontinuirano i veoma uspješno realizuje projekat "Kurbani". Samo u 2016 godini realizovali smo 150.000 kurbana u 30 najsiromašnijih zemalja za više od 3 miliona ljudi.Više informacija saznajte na web stranici U BiH su distribuirali oko 40.000 kg kurbanskog mesa. Izuzetno kvalitetno goveđe meso dobili su : povratnici u RS, djeca bez jednog ili oba roditelja, korisnici javnih kuhinja u Sarajevu, Bugojnu, Brčkom, Mostaru i Bihaću, civilne žrtve rata i svi oni koji su u stanju socijalne potrebe.Uz Vašu potporu, podjelom Kurbana onima koji ga najviše trebaju možemo učiniti da više ljudi osjeti ljubav i brigu, kako u BiH, tako i u drugim zemljama poput Somalije, Nigera, Sirije i Mijanmara.Vaš doprinos će pomoći da se porodice i pojedinci koji se bore za egzistenciju ne osjete zaboravljenim na dan Kurban Bajrama.Cijene kurbana za predstojeći Kurban bajram 2017 :Bosna i Hercegovina 350 KM ( Goveda )Niger 100 KMMijanmar 120 KMSomalija 150 KMSirija 460 KMUplatu Kurbana u Islamic Relief-u možete izvršiti putem:Ziraat banka BH , Žiroračun broj: 1860001072434061Sa naznakom "Uplata kurbana 2017 za___ ( navesti za koju zemlju)"Uplate preko žiroračuna se primaju do 29.08.2017.Uplate možete izvršiti na adresama ureda:Sarajevo : Jukićeva 75 , 71 000 Sarajevo , tel: 033 666 223, 033 268 351Tuzla : Safvet Bega Bašagića 39 tel: 035 298 002kurban možete uplatiti do 31.08.2017Online donacije možete izvršiti ovdje. Uplate iz inostranstva :Za donatore koji uplaćuju iz inostranstva:ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE ENGLESKA SARAJEVOJUKIĆEVA 75SARAJEVO CENTARBOSNA I HERCEGOVINAIBAN: BA391860001672434157SWIFT: TZBBBA22BANKA: ZIRAATBANK BH DD SARAJEVO, BIHdo 29.08.2017#ZajednoMožemoVišeIslamic Relief Bosna i Hercegovina - 25 godina u službi humanosti 1992-2017