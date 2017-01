Selim Gosto treba pomoć svih nas

Selim Gosto (54), mašinski tehničar iz Mostara i otac dvoje maloljetne djece, obolio je od melanoma kože, a u posljednje vrijeme bolest se proširila na jetru i nadbubrežnu žlijezdu.

Komoterapija koju je primao na Odjelu onkologije SKB Mostar nije davala rezultate, pa je po mišljenju ljekara počeo koristiti lijek Zelboraf, kojeg ne pokriva naš zdravstveni sistem, niti ga je moguće kupiti kod nas.



Jedna terapija pomenutog lijeka košta 10.800 KM, a sedmično to iznosi 2.700 KM.



Iznos novčanih sredstava koji su potrebni značajno premašuju finansijske kapacitete Selima Goste, pa se mole svi oni koji mogu pomoći da u skladu sa svojim mogućnosti olakšaju borbu za zdravlje ovog Mostarca.



Za sve one koji mogu i žele pomoći, otvoreni su računi za uplatu finansijskih sredstava.



Račun KM:

Broj računa: 1862010332389872

Svrha uplate: Pomoć za nabavku terapije neophodne za liječenje zloćudnog melanoma kože.



Devizni račun:

Account with institution: TZBBBA22

ZIRAATBANK BH DD SARAJEVO, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Beneficiary Customer: 1862015410369748

Selim (Avdo) Gosto

Opine bb

Mostar, Bosna i Hercegovina

BA391862015410369748



Za više informacija možete nazvati: + 387 36 577 845.