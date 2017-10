Hrabri Haris Tahirović želi prohodati, ali mu treba naša pomoć

Harun Tahirović, mladi momak iz Kaknja, ima 21 godinu i osmijeh koji ne silazi s njegovog lica. U nesretnom slučaju povrijedio je vrat i kičmenu moždinu i sada je u invalidskim kolicima. No, samo privremeno. Nije klonuo duhom, nikada nije zaplakao niti kleo sudbinu, niti iskušenje u kojem se našao.

Harun Tahirović, mladi momak iz Kaknja, ima 21 godinu i osmijeh koji ne silazi s njegovog lica. U nesretnom slučaju povrijedio je vrat i kičmenu moždinu i sada je u invalidskim kolicima. No, samo privremeno. Nije klonuo duhom, nikada nije zaplakao niti kleo sudbinu, niti iskušenje u kojem se našao.

Harun je dijete kakanjskog borca, dobrovoljca iz 1992.godine i ratnog vojnog invalida. Živi u kakanjskom naselju Bare.



Na prijedlog najmilijih da se, radi lakšeg kretanja u invalidskim kolicima, napravi pristupna staza do njegove kuće kako bi se zaobišle stepenice i da se uklone pragovi u kući rekao je "Ne, ja ću prohodati".



Od momenta povrede do danas najteže mu je bilo kada su njegovi prijatelji počeli raditi kao mladi policajci u Kaknju jer je i on bio primljen u Policijsku akademiju. Htio je da zajedno sa svojim drugima služi pravdi, svom gradu i svojoj domovini. Ali jedna povreda je privremeno odgodila ostvarenje snova.



Ima naznaka da će Harun ponovo stati na noge. Sada je ključni korak da mu svi zajedno pomognemo. Liječio se u Varaždinu i drugim bolnicama, a tokom tog liječenja finansijski su pomagali članovi uže i šire porodice, prijatelji i dobri ljudi, a sada odvažno ulazi u novu borbu da stane na svoje noge i da nastavi ponosno koračati kroz svoj Kakanj i u tome treba našu pomoć.



Šestog novembra Harun odlazi u kliniku u Dubrovnik gdje će tokom 12 sedmica voditi borbu da uz pomoć savremene robotike stane na svoje noge i ponovo prohoda. Početna sredstva koja su nužna za plaćanje troškova liječenja su 45.000 KM, no postoje i drugi troškovi vezani za liječenje pa je cilj akcije koju je pokrenulo Udruženje poslodavaca općine Kakanj, a u koju se uključila i Općina Kakanj, prikupiti 70.000 KM.



Pozivamo privrednike, javna i privatna preduzeća, građane, škole, vjerske organizacije, udruženja građana, policiju u čijem sastavu je Harun htio biti u službi pravde, i sve druge subjekte, da u svojim kolektivima i na drugim mjestima organiziraju akcije prikupljanja novčanih sredstava, da doniraju novčana sredstva, i da tako pomognu Harunu.



Pomozimo Harunu da stane na svoje noge. Već su pristigle i prve donacije. Pekar "Delibašić" je uplatio 6.000 KM.