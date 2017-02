Bratunac: Troje djece bez oca iz Konjević-Polja trebaju našu pomoć

Nakon smrti Senada Ramića iz Konjević-Polja kod Bratunca ostala je supruga Esma da se brine o troje prelijepe djece od kojih je Semir sedmi razred osnovne škole, dok su Selma i Selmir blizanci i idu u treći razred osnovne škole.

Nakon smrti Senada Ramića iz Konjević-Polja kod Bratunca ostala je supruga Esma da se brine o troje prelijepe djece od kojih je Semir sedmi razred osnovne škole, dok su Selma i Selmir blizanci i idu u treći razred osnovne škole.

Senad je umro 2013. godine od karcinoma želuca. Od tada nastaju problemi za Esmu koja se lavovski bori da prehrani svojih troje golupčića sa mjesečnim primanjima od 135 KM dječijeg dodatka. Vrlo često dođe u situaciju da nema od čega platiti el. energiju, kupiti drva, ili kupiti kućne potrepštine, tako da život za ovu mladu majku bude nesnošljiv.Bude, tu i tamo, humanih ljudi koji s vremena na vrijeme pomognu da premosti troškove, poput aktivista organizacija "Svjetlo" iz Sarajeva i Humanitarne organizacije "Dirhem" iz Sanskog Mosta. Ne možemo a da ne spomenemo i Esminog babu koji odvoji od svoje skromne penzije da mu unuci ne budu gladni.Esmi i njenoj dječici je potrebna pomoć da može preživjeti, otškolovati i izvesti na pravi put svojih troje djece, da sutra mogu živjeti od svoga rada i da ne ovise ni o čijoj pomoći.Svaka pomoć je dobro došla, a posebno pomoć u saniranju sprata kuće kako bi djeca imala osnovne uvjete za život.Procijenjeni troškovi potrebni za saniranje ovoga prostora su oko četiri hiljade KM.Humanitarna organizacija "Dirhem", koja se bavi pružanjem pomoći siročadima u BiH i koja je ovoj porodici više puta pomagala, odlučila je pokrenuti humanitarnu akciju s ciljem prikupljanja potrebnih sredstava kako bi se i ova poteškoća ovoj porodici uklonila.Humanitarna akcija će trajati narednih mjesec dana, do 31.03.2016. godine, a svi koji žele uzeti učešće u ovom plemenitom poduhvatu mogu svoje uplate izvršiti na sljedeći žiro-račun, uz obaveznu naznaku "za jetime Ramić":Beneficiary bank: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINASWIFT CODE: RZBABA2SAddress: Zmaja od Bosne bb Sarajevo BiHDetails of Beneficiary:IBAN CODE: BA391611350000523695Full beneficiary name: Dirhem Udruženje Sanski MostDirhem Udruženje Sanski MostŽiro-račun: 161035004290003879260, Sanski Most