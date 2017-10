Uhapšen 20-godišnji Bugojanac koji je iskorištavao djecu radi pornografije

Ilustracija

Policijski službenici Federalne uprave policije sinoć su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona uhapsili 20-godišnjeg Bugojanca A. M. koji se dovodi u vezu s krivičnim djelom "iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije".

A.M. se sumnjiči da je unazad pet godina putem određenih web portala i društvenih mreža aktivno komunicirao s nepoznatim osobama te na taj način razmjenjivao pornografski sadržaj čiji su akteri djeca.



Policija je sinoć pretresla objekte koje koristi osumnjičeni, a tom prilikom je na njegovom računaru te drugim elektronskim uređajima pronađeno više stotina snimaka i fotografija sa seksulano eksplicitnim sadržajima na kojim su akteri djeca od dvije do osam godine. Također, pronađena je literature koju je osumnjičeni koristio za prikupljanje informacija "kako doći do djeteta".



Uhapšeni A. M. je kriminalistički obrađen u službenim prostorijama Federalne uprave policije gdje je u potpunosti priznao krivično djelo koje mu se stavlja na teret. On je danas, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona.