Ubistvo iz 1993. godine: Predmet Damira Gradaščevića peti put vraćen na Kantonalni sud Sarajevo

Slučaj Damira Gradaščevića, Sarajlije kojem je 16 godina suđeno za ubistvo Miloša Vujnića Panića koje se dogodilo 13. septembra 1993. godine u Sarajevu, ponovo je vraćen na novi postupak u Kantonalnom sudu Sarajevo.

Vrhovni sud FBiH zasjedao je 6. septembra ove godine (o čemu javnost nije obaviještena uprkos dopisima koje su mediji slali i pitali za termin, op.a.) kada je odlučeno da se presuda od 19. oktobra 2016. godine, kojom je četvrti put osuđen na 4,5 godine zatvora, ukinuta te da se postupak vraća na početak.Gradaščevića se tereti da je iz pištolja ubio taksistu Panića, nakon što se posvađao i potukao s njim. Ovo je jedan od najdužih slučajeva koji se vodio na Kantonalnom sudu u Sarajevu jer je Gradaščević bio u bjekstvu 15 godina.Gradaščević je i sada na slobodi, a prema posljednjim informacijama, nalazi se u Hrvatskoj na Hvaru.Prvobitno je pušten iz zatvora u januaru 1994. godine i branio se sa slobode zbog ratnih okolnosti, što je on iskoristio za bijeg i pobjegao u Hrvatsku. Nakon što je postao njihov državljanin, pobjegao je u SAD.Proces je vođen u njegovom odsustvu, da bi 2002. godine Kantonalni sud Sarajevo osudio Gradaščevića na pet godina zatvora. Nakon žalbe Vrhovnom sudu FBiH kazna je preinačena na sedam godina i osuđen je pravomoćno. No, njega nije bilo.Međunarodna potjernica raspisana je tek sedam godina kasnije. U periodu od 2009. do 2015. godine Gradaščević je nepravomoćno proglašen krivim dva puta na Kantonalnom sudu Sarajevo i osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od pet godina. Oba puta Vrhovni sud FBiH vraća predmet na ponovno suđenje.Ovo je peti put da se postupak u ovom predmetu vodi na Kantonalnom sudu u Sarajevu.