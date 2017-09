Na Palama pronađen 3,1 kilogram indijske konoplje

Ilustracija

Policija je zaplijenila 3,1 kilogram indijske konoplje u mjestu Dragulje, opština Pale, te uhapsila dva lica sa područja ove opštine zbog neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga, saopšteno je danas iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Istočno Sarajevo Nebojša Popović rekao je na konferenciji za novinare na Palama da je droga zaplijenjena jučer u akciji "Plantaža".



On je precizirao da je riječ o indijskoj konoplji sa ilegalnog zasada u mjestu Dragulje na kojem su službenici Sektora pronašli 16 stabljika indijske viših od jednog metra.



Popović je rekao da je policija operativnim radom na terenu došla do saznanja da su izvršioci ovog krivičnog djela lica čiji su inicijali I.M. i I.N. sa područja Pala koji su uhapšeni.



On kaže da su tokom kriminalističke obrade uhapšeni priznali izvršenje krivičnog djela, te će protivi njih nadležnom tužilaštvu biće podnesen izvještaj.