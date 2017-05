Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Ismir Jusko posjetio je večeras naselje Jasenica u južnom dijelu Mostara u kojem se desila avionska nesreća i smrtno stradalo pet ljudi, kazavši da je za manje od 30 minuta po dobijanju informacije o nesreći formiran istražni tim.

Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Ismir Jusko posjetio je večeras naselje Jasenica u južnom dijelu Mostara u kojem se desila avionska nesreća i smrtno stradalo pet ljudi, kazavši da je za manje od 30 minuta po dobijanju informacije o nesreći formiran istražni tim.

Foto: FENA

"Desila se velika tragedija, u avionu su bila i djeca. Sve istražne jedinice su na terenu. Ja sam sa svojim saradnicima odmah krenuo na mjesto nesreće. Stigla je i državna tužiteljica Diana Kajmaković", kazao je Jusko, dodavši da čim doznaju nešto to će odmah biti podijeljeno s javnošću.Potvrdio da je u nesreći stradalo pet osoba , od toga troje djece."Formiran je i istražni tim Ministarstva prometa i komunikacija BiH, oni su se pojavili na mjestu nesreće čim su doznali za tragediju", rekao je Jusko i dodao da je na čelu tima inspektor Salko Begić, čovjek sa višegodišnjim iskustvom u ovom poslu.Dodao je da nema nikakvih informacija da li je let bio regularan i da li su ispoštovane sve procedure, napominjući da bi davanje takvih izjava u ovom trenutku moglo samo ugroziti istragu i dovesti do problema.