GRAS-ov autobus je jutros oko 7:30 u sarajevskom naselju Pofalići, kako ističu iz ovog javnog preduzeća, izazvao nesreću izbjegavajući putničko vozilo koje mu je išlo ususret. Prilikom nesreće je izazvana materijalna šteta, a pukom srećom niko nije povrijeđen. Zvanične informacije se ne poklapaju s onim nezvaničnim.

"Naš autobus pokušavao je izbjeći putnički automobil koji je išao u suprotnom smjeru i desnom stranom malo zakačio ogradu", kazala je glasnogovornica GRAS-a Jasna Džolota-Džafo za Klix.ba, dodavši da do nesreće nije došlo usljed otkazivanja kočnica.



Prestrašeni putnici tog autobusa i vlasnik porodične kuće ispred koje je polomljena ograda tvrde da je do nesreće došlo jer su otkazale kočnice.



Vlasnik porodične kuće nam je kazao da je, prema policijskom zapisniku, ograda polomljena dužinom od 23 metra, a da se to ne bi moglo dogoditi da su kočnice na vozilu bile ispravne.



Također nam je kazao da je veliki kamion nakon nesreće otšlepao autobus zakačen za metalnu šipku. Proklizavanje vozila zbog slabih kočnica verzija je priče i jedne od putnica koja je kontaktirala naš portal.



Iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS su nam potvrdili da je do saobraćajne nesreće došlo, ali nam nisu mogli reći da li je do nje došlo zbog neispravnih kočnica.



"To će se tek moći potvrditi nakon vještačenja", kazala nam je glasnogovornica Suvada Kuldija.