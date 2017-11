Amela Belkić iz Tuzle nestala prije šest mjeseci, porodica moli za pomoć

Amela Belkić

Dvadesetogodišnja Amela Belkić iz Tuzle prije šest mjeseci se iz Brčkog zaputila prema Tuzli i od tada joj se gubi svaki trag. Njena sestra Marijeta Belkić o nestanku je obavijestila i policiju, ali konkretnih informacija još uvijek nema.

Amela se iz Tuzle u Brčko preselila nakon udaje, a prema informacijama kojima raspolaže njena sestra, Amelin muž, koji je odranije poznat policijskim službenicima, prije šest mjeseci je otišao u Njemačku. Nakon toga, Amela se zaputila ka Tuzli, ali u ovaj grad nikada nije stigla.



"S obzirom na to da je njen muž izvan Bosne i Hercegovine, ne postoji nikakva mogućost da stupimo s njim u kontakt", kaže Marijeta za Klix.ba.



Nastavlja da je bezbroj puta pokušavala stupiti u kontakt sa svojom sestrom, ali je nedostupan broj telefona koji je koristila.



"Amela je prije dvije godine imala saobraćajnu nesreću, nakon čega je izgubila pamćenje. U Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli je ležala 20 dana, gdje se oporavila. S obzirom na to, postoji mogućnost da je ponovno udarena u glavu i da je izgubljena ličnost, odnosno da ne zna ko je te da li ima nekog svog", naglašava Marijeta koja je slučaj prijavila policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUPTK).



Glasnogovornik MUP-a TK Izudin Šarić za Klix.ba je kazao da je zaprimljena prijava te da službenici Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla rade na provjerama navoda.



Marijeta moli sve one koji imaju bilo kakve informacije vezane za Amelin nestanak da se obrate u najbližu policijsku stanicu ili da je kontaktiraju na broj telefona 060/341-6443.