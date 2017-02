Zvizdić: Želimo unaprijediti ekonomske odnose s Crnom Gorom

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, koji će sutra boraviti u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori na poziv predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića, izjavio je da će u fokusu sutrašnjih razgovora biti ekonomska saradnja i ekonomska pitanja, odnosno postizanje sadržajnije i kvalitetnije ekonomske saradnje.

Foto: Arhiv/Klix.ba

"Želimo sadržajno unaprijediti naše ekonomske odnose", istakao je Zvizdić te podsjetio da trgovinska razmjena Crne Gore i BiH u ovom trenutku iznosi 330 miliona KM.



Međutim, predsjedavajući Vijeća ministara BiH je siguran da će se postizanjem određenih sporazuma ili izmjenama i dopunama određenih rješenja koja će omogućiti poljoprivrednicima obiju država da kvalitetno i bolje sarađuju, ova razina trgovinske razmjene narednih godina će se povećati na nekih 450-500 miliona KM.



Osim ekonomskih pitanja na kojim će biti fokus sutrašnjih razgovora, kaže, cilj posjete delegacije Vijeća ministara prvom bh. susjedu jeste jačanje regionalne saradnje, bazirane na razumijevanju i poštivanju osnovnih postulata državotvornosti BiH i Crne Gore.



"Važno je da imamo direktni dijalog te da se ide ka smirivanju tenzija koje se amplitudinalno pojavljuju u kompletnoj regiji zapadnog Balkana", istakao je Zvizdić, koji direktni razgovor smatra daleko efikasnijim načinom dogovaranja i rješavanja problema, nego što su to pokazale prakse uspostavljene posljednjih nekoliko mjeseci, a to je bila razmjena poruka dužnosnika različitih zemalja.



Zvizdić je uvjeren da direktni razgovori, bazirani na poštovanju, upravo na način kao što je to bilo prilikom nedavne posjete Beogradu te prilikom nastupajuće posjete Crnoj Gori, sigurno mogu dovesti do vrlo kvalitetnih rješenja i kreiranja ambijenta u kojem se sinergijski mogu predstaviti potencijali i jedne i druge zemlje te potencijali čitavog zapadnog Balkana.



Ponovio je da ovaj region raspolaže s vrlo respektabilnim prirodnim i ljudskim potencijalima, koje treba staviti u funkciju ekonomskog razvoja, odnosno onoga što treba povećati životni standard građana svih zemalja zapadnog Balkana.



Tokom sutrašnjeg susreta najavio je i potpisivanje sporazuma o saradnji Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, u kojem će određeni ekspertni timovi za faze evropske agende u kojima se nalazi BiH biti na raspolaganju Direkciji za evropske integracije, ministarstvima i svim institucijama BiH.



"U konačnici, ostvarit ćemo saradnju o pitanju evropskih i NATO-ovih integracija, s obzirom na to da se Crna Gora nalazi u samoj dinamici nekoliko koraka ispred BiH", dodao je.



Predsjedavajući Vijeća ministara tvrdi da između BiH i Crne Gore nema teških otvorenih pitanja u bilateralnim odnosima.



"Takvo jedno pitanje bilo je prisutno posljednjih godina, ali poslije zaključivanja Ugovora o granicama između BiH i Crne Gore, ne postoji neko teško pitanje u odnosima između dvije države", pojasnio je.



Ono što je važno, istakao je, jeste spremnost i BiH i Crne Gore da zajednički djeluju unutar brojnih institucija, bilaterala, trilaterala ili multilaterala koje se organiziraju u vezi s brojnim i važnim infrastruktrurnim projektima kao što je Jadransko-jonski put, Jadransko-jonski gasovod…



Sumirao je da postoji čitav spektar važnih pitanja, kao što su saradnja u oblasti turizma i ekonomije te saradnja u olakšavanju carinskih i svih drugih barijera u trgovinskoj razmjeni BiH i Crne Gore…



Imajući u vidu navedena pitanja, planirano je, kako je rekao Zvizdić, da se u narednih nekoliko godina naprave mnogo sadržajniji, kvalitetniji i efikasniji odnosi između dvije države, jer se radi o prvom susjedu BiH.



"Pojam komšije na Balkanu je nešto što se uvijek cijenilo i na što treba da se obrati posebna pozornost", poručio je predsjedavajući Zvizdić.



U konačnici, zaključio je da su BiH i Crna Gora, imajući u vidu dosta tešku prošlost područja zapadnog Balakna, pokazale kako se svi problemi mogu nadvladati te kako se može ostvariti kvalitetna saradnja dviju država na obostranu korist njihovih građana.



Tokom boravka u Podgorici predsjedavajući Zvizdić će se, osim s predsjednikom Vlade Crne Gore Duškom Markovićem, susresti i s predsjednikom Skupštine Crne Gore Ivanom Brajovićem i predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem.



Predsjedavajući Zvizdić predvodit će delegaciju Vijeća ministara koju će činiti njegovi zamjenici ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda, ministar vanjskih poslova Igor Crnadak, ministrica odbrane Marina Pendeš te ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac i ministar komunkacija Ismir Jusko.