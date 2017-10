Zvizdić: Trenutnim Nacrtom izmjena Zakona o akcizama ne možemo osigurati većinu u PSBiH

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić obratio se javnosti nakon završene sjednice državnog organa izvršne vlasti. On je prokomentarisao pismo koje je dobio od premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, ali i pismo evropskog komesara Johannesa Hahna o usvajanju izmjena Zakona o akcizama BiH.

On je rekao da je danas usvojen Nacionalni akcioni plan mediteranskog područja BiH, čiji je ključni cilj smanjenje zagađenja mora. Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o slobodi govora i stanju medijskih sloboda, u kojem je posebno naglašena važnost slobode govora i medija.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH kazao je da je bilo govora i o dinamici izrade odgovora na Upitnik Evropske komisije. Najavio je da će vrlo brzo biti verificirana sva poglavlja i da se radi na tome da se smanji broj neusaglašenih pitanja.



Zvizdić je kazao da je dobio pismo komesara za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesa Hahna u kojem je istaknuta važnost usvajanja izmjena Zakona o akcizama BiH.



Istakao je da je ideja o povećanju akciza bazirana na namjeni da se pokrene novi investicioni ciklus, odnosno da bi sredstva trebalo da budu usmjerena na infrastrukturne projekte, a ne u budžetsku potrošnju.



Ocijenio je da je otežavajući faktor što je Vijeću ministara BiH upućen prijedlog koji je već nekoliko puta pao u Parlamentarnoj skupštini BiH. On ne vidi mogućnost da se osigura minimum glasova u PSBiH koji bi usvojili takve izmjene Zakona o akcizama BiH.



Ističe da postojeći zakon mora doživjeti izmjene kako bi se uopće moglo govoriti o usvajanju i to na način da se poveća transparentnost u smislu usmjeravanja prikupljenih sredstava.



Pozvao je sve one koji učestvuju u ovom procesu da budu realni, poštuju stavove struke i potrude se da prijedlog bude takav da može biti usvojen u PSBiH.



Osvrnuo se i na pismo koje je dobio od predsjednika Vlade Hrvatske Andreja Plenkovića. Kako kaže, drago mu je što je Plenković izrazio želju da se uvaže i zahtjevi BiH. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH predložit će da se oforme stručni timovi, dodajući kako on vjeruje da bi najbolji medijator u ovom procesu bila Evropska komisija.



Zvizdić je prokomentarisao i Rezoluciju o proglašenju vojne neutralnosti RS-a, ističući da entitet nema pravo da proglasi vojnu neutralnost te da rezolucija RS-a nije pravno obavezujuća.



Kako kaže, državni nivo bi mogao uputiti kritiku bh. entitetu RS da preuzima nadležnost države BiH s obzirom na to da je odbrambena, a i vanjska politika u isključivoj nadležnosti državnih institucija.