Zvizdić: SNSD i SBB su ušli u neprincipijelnu koaliciju da sruše Izvještaj o Vijeću ministara

Denis Zvizdić (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kazao je danas kako je obaranje Izvještaja o radu institucije na čijem je čelu, u Parlamentarnoj skupštini BiH izvedeno bez ijednog argumenta u nastupima zastupnika.

