Zvizdić: MMF je zabrinut zbog neizvjesnosti visine deficita u RS-u

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izrazio je nadu da će snaga stručnih argumenata i benefita koje će dobiti BiH, ovaj put biti jača od partikularnih interesa kada je u pitanju set zakona o akcizama koje predviđaju povećanje akciza na naftu i naftne derivate za 15 feninga.

Na taj način je odgovorio na pitanje delegata Kluba Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragutina Rodića (Demokratski narodni savez - DNS) koji je na današnjoj sjednici podsjetio na izjave evropskih dužnosnika koji su važnim nazvali pristupanja BiH Transportnoj zajednici, ali su istovremeno naglasili da je za odobrenje sredstava za projekte neophodno usvajanje seta zakona o akcizama.



"To znači da nema novca bez ispunjavanja oba uvjeta. Poznata je situacija u vezi sa setom zakona o akcizama i njihova sudbina u PSBiH, iako je Doma naroda ovaj set usvojio po hitnoj proceduri, ali Predstavnički u nekoliko pokušaja, nije. Postoji li plan rješenja ovog pitanja", upitao je danas Rodić.



Zvizdić je u odgovoru delegatu također napomenuo da su postojala dva uslova za aktivaciju infrastrukturnih projekata odobrenih BiH u Trstu, a to je pristupanje Transportnoj zajednici te usvajanje seta zakona o akcizama.



"Zna se stav Vijeća ministara o tome jer će sredstva prikupljena od akciza biti utrošena na izgradnju putne infrastrukture na cijeloj teritoriji BiH, ali kako to obično bude praksa to pitanje je s polja struke prebačeno u polje politike ili politikantstva te u Predstavničkom domu nije usvojeno", dodao je Zvizdić.



Stoga je najavio da će set zakona koji predviđa povećanje akciza biti vraćen u proceduru, a bit će obavljeni i razgovori sa svima koji žele čuti argumente Vijeća ministara te je izrazio nadu da će set zakona uskoro biti i usvojen.



"To je važno zbog ukupne cestogradnje. Ne radi se samo o projektima iz Trsta, radi se o 16 različitih dionica, autocesta, magistralnih cesta na području cijele BiH, mostova i zaobilaznica", podvukao je Zvizdić.



Pojasnio je da je usvajanje seta zakona usko povezano i s aranžmanom s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), ali akcize, dodaje Zvizdić, nisu jedini uvjet MMF-a jer je bazni uvjet MMF-a fiskalna stabilnost i finansijska disciplina BiH.



"Postoji određena zabrinutost MMF-a posebno zbog neizvjesnosti visine mogućeg deficita unutar Vlade Republike Srpske. To će biti pitanja koja će se dokraja morati riješiti, ali akcize su jedna od prethodnih mjera i mi idemo u realizaciju tih mjera", zaključio je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.