Zvizdić: Akcize neće biti usvojene ako se ne definiše da novac ide za izgradnju cesta

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić nakon sjednice državnog organa izvršne vlasti kazao je da je Vijeću ministara upućen identičan prijedlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama za koji vjeruje da neće dobiti podršku parlamentaraca ukoliko se ne izvrše izmjene u smislu definisanja da novac bude usmjeren za izgradnju cesta, a ne u budžetsku potrošnju.

Zvizdić je kazao da je na današnjoj sjednici Vijeća ministara bilo govora o Zakonu o osiguranju depozita BiH te da se nada kako će ovaj zakon na narednoj sjednici biti usvojen i upućen u parlamentarnu proceduru.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH govorio je i o temi pripreme odgovora na Upitnik Evropske komisije, ističući kako sva tijela mehanizma koordinacije funkcionišu u skladu s procedurama. Zahvalio se radnim grupama, a posebno Direkciji za evropske integracije koja stručno radi na pripremi odgovora.



Kako kaže, u ovom trenutku definisani su odgovori na 17 poglavlja, što predstavlja blizu 50 posto od ukupnih odgovora iz Upitnika EK. U narednim danima trebalo bi početi prevođenje odgovora na engleski jezik te da očekuje kako neće biti mnogo neusaglašenih pitanja. On se nada da će do kraja ove godine pripremljeni i prevedeni Upitnik EK dostaviti Briselu.



Na današnjoj sjednici usvojena je Strategija za borbu protiv organizovanog kriminala koja je važna za kompletnu državu. Zvizdić je rekao da su primili k znanju materijale koji govore o pozitivnom stanju poput rasta direktnih investicija.



Vijeće ministara BiH primilo je k znanju informaciju i o tužbi Strabaga protiv Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH, a kojom je presuđeno u korist Strabaga na način da će biti isplaćeno 910 hiljada eura.



On je rekao da su tražene informacije o pregovaračkoj poziciji BiH, zbog čega se nije željelo ići u pravcu mirnog rješavanja spora, nego arbitraže.



Što se tiče seta zakona o akcizama, Zvizdić je rekao da izmjene i dopune zakona treba usvojiti kako bi se pokrenule investicije u cestogradnji. Ističe da suština usvajanja seta zakona o akcizama treba imati definisanu namjenu, odnosno da treba biti usmjerena za izgradnju cesta, a ne u budžetsku potrošnju.



Kako kaže, Vijeću ministara BiH upućen je identičan prijedlog kakav je ranije oboren u Parlamentarnoj skupštini BiH, zbog čega smatra da on neće dobiti podršku državnih parlamentaraca.



Na pitanje novinara o izgradnji puta Sarajevo-Beograd, predsjedavajući Vijeća ministra kazao je da se od BiH i Srbije očekuje da se postigne dogovor o jedinstvenoj trasi. Dodaje da u BiH još uvijek ne postoji saglasnost o jednoj trasi, odnosno da FBiH i RS predlažu različite trase. Kako kaže, o finansiranju još uvijek nije bilo govora.