Žuti karton demokratizaciji SDA: Šta se desilo sa izmjenom statuta i takozvanom Bijelom knjigom

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću je još u martu tekuće godine predata takozvana "Bijela knjiga", u kojoj su sadržani prijedlozi za reformu stranke kroz izmjenu statuta. Aktivnosti na "demokratizaciji SDA" su stale otkako je predvodnik radne grupe koja je radila na izmjenama i dopunama akata dobio "žuti karton".

Šemsudin Mehmedović podsjetio je da je Predsjedništvo Stranke demokratske akcije formiralo radnu grupu, koja je trebala da predloži izmjene i dopune svih akata koji bi podrazumijevali unutarstranačku demokratizaciju, a da je on bio na čelu te radne grupe.



"Ja sam Bakiru Izetbegoviću, u ime radne grupe, predao takozvanu Bijelu knjigu, u kojoj su sadržane izmjene i dopune Statuta SDA i u kojoj su bile značajne novine na pravila izbornog postupka, kandidiranja, principa vođenja kadrovske politike... Zapravo, sve ono što bi relaksiralo odnose unutar stranke i što bi dovelo do toga da SDA doživi jednu demokratsku katarzu, kako na unutrašnjem, tako i vanjskom planu", kazao je Mehmedović.



Dodao je da je to, kada je o njemu riječ, završen posao i da je očigledno da su nakon žutog kartona, koji je dobio od SDA, te aktivnosti stale.



"Ja sam to predao, a nemam informaciju da li je bilo daljnih aktivnosti na tom planu", istakao je Mehmedović za Klix.ba.



Međutim, među Izetbegovićevim oponentima je uvriježeno mišljenje da će on nevoljko prihvatiti reformu stranke, jer bi se izmjenama statuta navodno oduzele ingerencije i moći predsjednika stranke.



Na pitanje da li bi prema predloženim izmjenama unutarstranački izbori bili uređeni po principu "jedan čovjek - jedan glas", Mehmedović odgovara da bi izmjene značile daleko veći iskorak u odnosu na princip "jedan čovjek - jedan glas".



"Predložena je jedna kombinovana metoda, kojom određene općinske organizacije, koje raspolažu većim brojem potencijalnih članova SDA, ne bi mogle dovesti do određenih zloupotreba i manipulisanja. Izmjene bi značile daleko veći iskorak u odnosu na princip 'jedan čovjek - jedan glas', jer bi se spriječile određene manipulacije", kazao je Mehmedović za Klix.ba.