Žuljević odgovorio Ljubiću: Projektovanje Čovićevog kokošinjca je uzaludan neofašistički pothvat

Delegat SDP BiH u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević osvrnuo se danas na ispade predstavnika HDZ-a Hrvatske i rukovodstva tzv. Hrvatskog narodnog sabora, a naročito Bože Ljubića, koji građanske stranke naziva "nacionalsocijalističkim".

Aner Žuljević

Delegat SDP BiH u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević osvrnuo se danas na ispade predstavnika HDZ-a Hrvatske i rukovodstva tzv. Hrvatskog narodnog sabora, a naročito Bože Ljubića, koji građanske stranke naziva "nacionalsocijalističkim".

"Sramotno je da ovakvu kvalifikaciju koristi predstavnik udruge koja je eksponent politike HDZ-a BiH, pod čijom vladavinom osviću svježe iscrtani kukasti krstovi i ustaška znakovlja na porušenim partizanskim grobljima. Apsurdno je da takva izjava biva odaslana iz grada u kojem je upravo HDZ ulice nazvao po fašističkim zločincima i u kojem već dvanaest godina autokratski, na osnovu uskraćivanja biračkog prava, ta ista stranka vlada. Sve to se čini u obraćanju javnosti pod zabranjenim, paradržavnim obilježjima tvorevine čiji osnivači su zbog ratnih zločina osuđeni na 111 godina zatvora", kazao je.



Žuljević je naglasio da je "u svakom slučaju, jedina istinita tvrdnja Bože Ljubića da bosanskohercegovačka ljevica predstavlja istinskog neprijatelja ideologije koju on i tzv. HNS promovišu. Sve dok SDP BiH i stranke ljevice na to mogu utjecati, od stvaranja etno-rezervata definitivno nema ništa. Federalizaciju na osnovu etničke supremacije mi u SDP-u BiH ne smatra prijetnjom nego tek nesuvislom tlapnjom neofašističkih politika".



Žuljević je poručio Ljubiću da "ukoliko istinski želi da se pozabavi problemom ugroženosti Hrvata u tamo gdje su većinsko stanovništvo, treba da ode do Zapadnohercegovačkog kantona i proba riješiti problem kršenja temeljnih prava tamošnjih prosvjetara i policijskih službenika, kojim njegova, HDZ-ova kantonalna vlast, godinama ne uplaćuje doprinose, zdravstveno osiguranje, ne poštuje sudske presude o regulisanju radničkih prava, zbog čega su ti ljudi prisiljeni na gotovo redovne štrajkove".



Na kraju, Žuljević je poručio da je Ljubić, iako se predstavlja radikalnim, zapravo "najbolji primjer narodne izreke da umiljato janje dvije majke siše", jer nakon što je kao javni dužnosnik "posisao" stotine hiljada maraka iz budžeta građana Bosne i Hercegovine, a da za te ljude nije učinio ništa, sada siše desetine hiljada kuna iz budžeta građana Republike Hrvatske za rekreativno bavljenje projektovanjem kokošinjca za svog pijevca u Bosni i Hercegovini".