Dok svakih desetak dana medije protrese vijest u rubrici crne hronike o tome kako Mostarom krstari misteriozni kombi iz kojeg vrebaju djecu, Mostarci s dobrim pamćenjem prisjete se najtragičnije slične priče ovog grada. Prije 35 godina, tačnije 21. decembra 1982. godine, ispred djedove kuće nestao je dvogodišnji Darko Stančević.

