Nedavno miniranje terena u mjestu Kamenolom kod Zenice, na mjestu gradnje vijadukta u sklopu trase puta Koridora 5C, napravilo je nove probleme za 10.000 mještana sliva Babine rijeke koji svakodnevno koriste cestu koja je miniranjem dodatno oštećena.

