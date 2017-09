Željeznice FBiH uvode poseban BH voz za Mostar u povodu Red Bull Cliff Divinga

Željeznice FBiH će uvesti u saobraćaj poseban BH voz na relaciji Sarajevo–Mostar-Sarajevo dana 16.09.2017. godine povodom organizovanja Red Bull Cliff Diving – svjetsko prvenstvo u skokovima u Mostaru. Organizator je Red Bull.

Polazak voza, bez usputnih zadržavanja, iz Sarajeva je u 09:53 sati, dolazak u Mostar u 11:52 sati. Povratak iz Mostara je u 17:12, a dolazak u Sarajevo u 19:17 sati.



Program Svjetskog prvenstva Red Bull Cliff Diving u Mostaru počinje u 13:00 i završava oko 15:45 sati. Ulaz za gledaoce u Mostaru je besplatan.



Putnička blagajna u stanici Sarajevo, ispostavljat će povratne prijevozne karte za ovaj voz. Cijena povratne karte sa rezervacijom za odraslu osobu iznosi 19,40 KM, a za djecu od 4 do 12 godina cijena povratne karte je 13 KM. Djeca do navršene 4 godine prevoze se besplatno, ukoliko ne zahtijevaju posebno sjedište.



U cilju popularizacije ovog značajnog sportskog događaja, organizator je ponudio posebne pogodnosti i dodatne popuste za porodična putovanja, tako da roditelji (ili dvije odrasle osobe) sa dvoje djece uzrasta od 4 do 12 godina, povratnu kartu mogu kupiti za 42,80 KM.



Broj karata je ograničen.



"Željeznice FBiH još jednom potvrđuju svoju opredijeljenost da aktivno učestvuju u promociji sportskih i kulturnih događaja", saopćila je Služba za odnose sa javnošću ŽFBiH.