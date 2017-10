Zdravstveni radnici u USK prijete generalnim štrajkom, traže smjenu resornog ministra

Kantonalna bolnica u Bihaću (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Sindikat zdravstvenih radnika USK zahtijeva implementaciju odredbi iz kolektivnog ugovora i povećanje plata zdravstvenim radnicima, kao i smjenu resorng ministra Hazima Kapića, u suprotnom prijete generalnim štrajkom.

Sindikat zdravstvenih radnika USK zahtijeva implementaciju odredbi iz kolektivnog ugovora i povećanje plata zdravstvenim radnicima, kao i smjenu resorng ministra Hazima Kapića, u suprotnom prijete generalnim štrajkom.

Kolektivni ugovor između Sindikata zdravstvenih radnika USK i resornog Ministarstva zdravstva i socijalne politike USK potpisan je u martu ove godine i kako je tada najavljeno, značio je povećanje ukupnih primanja svih zdravstvenih radnika u domovima zdravlja i kantonalnoj bolnici u Bihaću, budući da je satnica povećana sa 2,0 na 2,35.



"Plata je trebala rasti između 20-25 posto po kolektivnom ugovoru. Međutim, shvatajući ozbiljnost stanja u Zavodu zdravstvenog osiguranja i budžetu USK gdje je velika dubioza, Sindikat se odrekao nekih 12 posto od tog povećanja i zato smo napravili aneks kolektivnog ugovora gdje bi mi išli sa povećanjem plate u prosjeku od 5 posto. Međutim, ni to im nije bilo dovoljno, pa nisu implementirali aneks i zato je i došlo do ove situacije", rekao je za Klix.ba Mirsad Muhamedagić, predsjednik Sindikata.



On ističe da poslodavci nisu izmijenili normativne akte i i Pravilnike o radu sa novim kolektivnim ugovorom, štu su davno trebali uraditi.



"Pored toga, tražimo vanrednu sjednicu Skupštine USK i tematsku sjednicu na temu zdravstva. Postoji masa nagomilanih problema, ponajprije u bolnici 'Dr. Irfan Ljubijankić' koja je dužna 13 miliona KM. Od trećeg mjeseca krenula je priča da će se taj problem riješiti kreditnim linijom, međutim iz razloga opstruiranja od strane ministra zdravstva da se taj kredit ne podigne, što tvrde u sindikatu rukovodstva bolnice, mi smo bili prinuđeni da zatražimo smjenu ministra", kaže Muhamedagić, dodajući da je mogućnost generalnog štrajka sasvim realna opcija.



Ističe da su u Sindikatu odlučili izvršiti pritisak na nadležne kako bi ih natjerali na djelovanje, ali i kako u kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" ne bi nastupio kolaps.



"Evo već im plata kasni 5-6 dana. Dobavljači se uskoro tražiti svoja potraživanja i nastupit će blokada kantonalne bolnice koja ima preko 900 zaposlenih radnika. Mi to ne možemo dozvoliti. Osnivač je taj koji mora pokriti gubitak, a kako će oni to pokriti, da li putem kredita ili neki drugi način, do njih je. Uglavnom, ovakvo stanje više ne možemo dozvoliti. Kredit od 13 miliona KM se mora dići, garant bi bi Zavod zdravstvenog osiguranja USK, a kredit bi vraćala bolnica. Sredstva od kredita bila bi preusmjerenja dobavljačima kako bi im bile plaćene sve usluge", pojašnjava naš sagovornik.



Na pitanje da li fali zdravstvenih radnika na području USK, Muhamedagić ističe da USK ima oko 2.000 zdravstvenih radnika i da stanje u tom pogledu nije alarmantno.



"Po domovima zdravlja trenutno ne fali ljekara, u kantonalnoj bolnici fali nešto malo, ali mislim da je stanje zadovoljavajuće. Mislim da je ta problematika prenapuhana u medijima. Možda je najveći problem što više iskusnih medicinskih tehničara odlazi u Evropu, nego što odlaze ljekari. Standard svih zdravstvenih radnika je na najnižoj mogućoj razini, a čistačice imaju oko 400 KM plate", kaže za kraj Muhamedagić.