Zbog velikog broja paljevina MUP KS uputio apel: Izazivanje požara predstavlja krivično djelo

Na području Kantona Sarajevo danas je registrovano je više od 40 požara za koje su većinom uzrok bili ljudi koji su radili proljetno čišćenje. Vatrogasci su imali pune ruke posla, a MUP KS uputio je apel građanima.

Ljudi su iskoristili lijepo vrijeme i čistili bašte, te su palili nisko rastinje i travu, a zbog jakog vjetra vatra se širila i izazvala požare širom Kantona Sarajevo. Brzom intervencijom vatrogasaca požari su ugašeni, a srećom niko nije povrijeđen.



MUP KS provodi planirane mjere zaštite od požara u cilju preventivnog djelovanja, istaknuvši kako čišćenja spaljivanjem često znaju izmaći kontroli i pretvoriti se u požare sa težim posljedicama usljed nepažnje ili neodgovornog ponašanja pojedinaca.



"Policijskim službenicima Uprave policije naloženo je da kroz patrolne i druge vidove službe, poduzmu sve potrebne mjere na preventivnom djelovanju i zaštiti od požara, upozoravajući osobe na oprez prilikom izvođenja ovih radova, kao i na opasnost loženja vatre na otvorenom .Pozivaju se građani na maksimalan oprez kako bi se izbjegle neželjene posljedice", apeluju iz MUP-a KS.



Također, podsjetili su da izazivanje požara predstavlja počinjenje više krivičnih djela: Izazivanje opće opasnosti - predviđene sankcije, novčana kazana ili kazna zatvora do pet godina, Izazivanje šumskog požara – predviđene sankcije, novčana kazna ili kazna zatvora do dvanaest godina i Paljevina - predviđene sankcije, kazna zatvora od jedne do dvanaest godina.



"Policijski službenici će postupati po svim prijavama za požare i raditi na prikupljanju informacija u vezi sa osobama za koje bi postojali osnovi sumnje da su izazvali požar, bilo sa umišljajem ili iz nehata, te protiv istih će biti preduzete zakonom predviđene mjere", poručili su iz MUP-a KS.