Zbog tužbe grada blokirani računi Kantonalne bolnice Zenica i onemogućeno poslovanje

Kantonalna bolnica Zenica (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Iz Kantonalne bolnice Zenica danas su informisali javnost da je zbog blokade računa u ASA banci onemogućeno finansijsko funkcionisanje, a sve zbog tužbe Grada Zenice za obavezu plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta.

Blokada je nastupila nakon što je Grad Zenica tužio Kantonalnu bolnicu Zenica za obavezu plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta u iznosu od 185.721.12 KM, a sa zateznim kamatama ukupan iznos je 235.223.00 KM.



Iz Kantonalne bolnice Zenica su istakli kako do deblokade računa bolnica neće moći izvršavati obaveze plaćanja niti primanja uplata.



Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović za Klix.ba je izjavio kako je krajnje vrijeme da institucije shvate da moraju birati sposobne, a ne podobne te da grad Zenica ima obaveze koje mora izmirivati, ali i naplaćivati.



"Vlada Zeničko-dobojskog kantona mora znati da treba postavljati sposobne ekonomiste, a ne podobne. Grad Zenica se ne bavi lopovskim načinom, a presuda je takva i neka se obrate sudu. Zenica mora odgovarati potrebama građana, a svi oni moraju platiti Zenici što joj pripada", pojasnio je Kasumović.



On je dodao da u Kantonalnoj bolnici Zenica ima više portira i stranačke vojske nego što ima policajaca u gradu.



"Oni se moraju početi ponašati domaćinski i ono što su dužni plaćati. Neću dozvoliti da radnici Željezare Zenica odu u penziju i da im niko nema uplatiti što treba. Svi moraju izmirivati svoje obaveze, a da bi i grad to ispunjavao mora naplatiti", dodao je Kasumović.



Na kraju razgovora gradonačelnik Zenice uputio je i pitanje premijeru zbog čega je ubrzao proces ustavnosti odluke o komunalnim taksama u Zenici, na koje još nije dobio odgovor.