U posljednjih pet godina je, po osnovu zahtjeva za readmisiju, u BiH iz 21 zemlje vraćeno 3.738 državljana, potvrđeno nam je iz Ministarstva sigurnosti BiH. Najviše ih je vraćeno iz Njemačke – 2.381, a razlog za vraćanja je nezakonit boravak u drugoj zemlji.

Prihvat državljana BiH od 2012. do 2016. godine po osnovu zahtjeva za readmisiju

"To su obično ljudi koji su u nekim drugim zemljama tražili azil, takozvani lažni azilanti, i kada se utvrdi da nemaju osnova za dobijanje azila, onda se vraćaju u BiH", rekli su nam u Ministarstvu sigurnosti.Prema njihovim podacima, 2012. godine vraćeno je 319 državljana BiH i to 104 iz Švicarske, 41 iz Njemačke, 14 iz Švedske, 24 iz Belgije, 9 iz Francuske, 15 iz Austrije, 34 iz Hrvatske, 65 iz Finske, 2 iz Holandije, 1 iz Slovenije, 4 iz Španije, 1 iz Srbije i 5 iz Mađarske.Godinu danas kasnije broj se povećao na 397, a najviše bh. državljana vraćeno je ponovo iz Švicarske – 114. Iz Njemačke ih je vraćeno 75, Švedske 50, Belgije 70, Francuske 7, Austrije 24, Hrvatske 31, Crne Gore 5, Holandije 1, Slovenije 9, Španije 6, Srbije 1, Italije 3 i Danske 1.Broj prihvata državljana BiH po osnovu zahtjeva za readmisiju 2014. godine je skoro udvostručen te je iznosio 573. Tada ih je 394 vraćeno iz Njemačke, 42 iz Švicarske, 37 iz Švedske, 26 iz Belgije, 19 iz Francuske, 3 iz Austrije, 19 iz Hrvatske, 4 iz Crne Gore, 7 iz Holandije, 12 iz Slovenije, 4 iz Španije, 1 iz Srbije, 3 iz Italije te po jedan iz Makedonije i Albanije.Povećanje je zabilježeno i 2015. godine kada je izvršena readmisija 860 bh. državljana i to iz Njemačke 626, Švicarske 51, Švedske 70, Belgije 15, Francuske 13, Austrije 35, Hrvatske 15, Finske 1, Crne Gore 12, Holandije 10, Slovenije 5, Srbije 6 i Mađarske 1.Brojka je godinu dana kasnije prvi put prešla hiljadu te je po osnovu zahtjeva za readmisiju izvršen prihvat 1.589 bh. državljana. Od tog broja, samo iz Njemačke je vraćeno 1.245 građana, 42 iz Švicarske, 96 iz Švedske, 20 iz Belgije, 83 iz Francuske, 50 iz Austrije, 9 iz Hrvatske, 14 iz Crne Gore, 15 iz Holandije, 4 iz Slovenije, 1 iz Španije, 4 iz Srbije, 2 iz Italije te po jedna osoba iz Mađarske, Češke, Luksemburga i Velike Britanije.Prema ukupnom zbiru, tokom petogodišnjeg perioda u BiH je vraćena 2.381 osoba iz Njemačke, 353 iz Švicarske, 267 iz Švedske, 155 iz Belgije, 131 iz Francuske, 127 iz Austrije, 108 iz Hrvatske, 66 iz Finske, po 35 iz Crne Gore i Holandije, 31 iz Slovenije, 15 iz Španije, 13 iz Srbije, 8 iz Italije, 7 iz Mađarske i po jedna osoba iz Danske, Makedonije, Albanije, Češke, Luksemburga i Velike Britanije.Bosna i Hercegovina je učestvovala i u programima dobrovoljnih povratakabosanskohercegovačkih državljana iz drugih zemalja, ali ih se od 2012. do 2016. godine dobrovoljno vratilo samo 746.Podsjećamo, prema posljednjem istraživanju Unije za održivi povratak i integracije BiH, iz naše zemlje je u posljednjih pet godina iselilo više od 150.000 ljudi, a dio njih očito nije uspio ostvariti svoj evropski san.