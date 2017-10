Zbog neratificiranih granica nije utvrđena površina teritorije BiH, sporne granice i u susjedstvu

Foto: Google Maps screenshot

Prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu zvuči zastrašujuće većini stanovnika ovog podneblja, prvenstveno zbog asocijacije na sredstva i posljedice ispunjavanja takvih ciljeva. Iako ni 22 godine nakon rata pitanje granica ni u jednoj državi bivše Jugoslavije nije riješeno, što samo po sebi predstavlja problem, u medijima se s vremena na vrijeme pojave zlonamjerne analize o potrebi novog crtanja granica.

