Zbog bjekstva Sejfovića niko nije podnio ostavku: Na kome je moralna, a na kome pravna odgovornost?

Foto: Arhiv/Klix.ba

Filmski izrežirano bjekstvo Amela Sejfovića iz Kazneno-popravnog zavoda Miljacka u Sarajevu uzburkalo je bh. javnost, ali i nametnulo pitanje o tome ko je odgovoran za datu situaciju. Osim toga nametnulo je i niz pitanja o sigurnosti zatvorskih sistema u Bosni i Hercegovini. Dok nadležni odgovornost prebacuju na osumnjičene za pomoć u bjekstvu, stručnjaci prvenstveno upiru prstom na direktora i ministra.

Filmski izrežirano bjekstvo Amela Sejfovića iz Kazneno-popravnog zavoda Miljacka u Sarajevu uzburkalo je bh. javnost, ali i nametnulo pitanje o tome ko je odgovoran za datu situaciju. Osim toga nametnulo je i niz pitanja o sigurnosti zatvorskih sistema u Bosni i Hercegovini. Dok nadležni odgovornost prebacuju na osumnjičene za pomoć u bjekstvu, stručnjaci prvenstveno upiru prstom na direktora i ministra.