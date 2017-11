Radnici preduzeća "Park" i ekipa zadužena za izgradnju i podizanje novih zelenih površina su novoizgrađeni kružni tok u Briješću u ulici Safeta Zajke uredili i oplemenili novih hortikulturnim ruhom i s te strane je sve spremno za njegovo zvanično puštanje u rad.

Radnici preduzeća "Park" i ekipa zadužena za izgradnju i podizanje novih zelenih površina su novoizgrađeni kružni tok u Briješću u ulici Safeta Zajke uredili i oplemenili novih hortikulturnim ruhom i s te strane je sve spremno za njegovo zvanično puštanje u rad.

U centralnom dijelu je prvo pripremljena zemljana površina i na istu je postavljeno preko 500 m2 travnog busa iz vlastite rasadničke proizvodnje u Sokolović Koloniji. Nakon toga je izvršena i sadnja crnogoričnog ukrasnog grmlja i to sa 106 sadnica junipreusa i tuje.



Nova zelena površina, ukrašena i vrlo atraktivnim malčom (dekorativnom korom drveta) u boji, uljepšana je i sa oko 4.000 komada sezonskog cvijeća. Sve radove hortikulturnog uređena finansirala je Općina Novi Grad.



Akciju sadnje sezonskog cvijeća radnici preduzeća "Park" realiziraju ovih dana, a nakon zamjene jednogodišnjeg novim dvogodišnjim cvijećem u gredicama u Malom parku, kod Higijenskog zavoda, na površinama u blizini Alipašine džamije i zgrade KS, na Marijin dvoru, u Zagrebačkoj, kod zgrade Općine Novi Grad, na Ilidži u banjskim parkovima, u Hrasnici te u ulici Butmirska cesta i u popularnoj "Pionirskoj dolini", novo "cvjetno ruho" dobile su i cvjetne gredice u Vogošći u ulici Jošanička. U postojeću cvjetnu gredicu zasađeno je 4.500 novog sezonskog cvijeća koje će istu ukrašavati do proljeća naredne godine. Ukoliko to dozvole vremenske prilike sutra će akcija zamjene sezonskog cvijeća biti nastavljena i u Novom Sarajevu, gdje će na više lokacija biti izvršena sadnja novog, dvogodišnjeg cvijeća.



Sektor održavanja zelenih površina, bez obzira na godišnja doba i vremenske uslove, vrši svoje poslove održavanja u skladu s Programom održavanja kao najvećim godišnjim projektom "Parka". Tako se u Centru, osim redovne higijene i utovara i odvoza ranije prikupljenog otpada sa više lokacija, vrši izgrabljivanje i uređenje travnjaka u parku At mejdan i sa površina uz zgradu Kantona Sarajevo, kao i čišćenje parkovskih staza u Velikom i Malom parku. U Novom Sarajevu orezane su ruže u ulici Zmaja od Bosne, sanirani prokopi u ulicama Azize Šaćirbegović, Aleja lipa i Porodice Ribar, a mašinski je pokošena trava u Paromlinskoj i Envera Šehovića. U Aerodromskom naselju u Novom Gradu danas je vršena mašinska košnja trave te izgrabljivanje i čišćenje travnjaka u ulici Želimira Vidovića Kelija. Na Ilidži je danas posebna pažnja posvećena banjskim parkovima gdje je izvršeno čišćenje i izgrabljivanje travnjaka, čišćenje staza za šetnju, kao i utovar i odvoz prikupljenog otpada. U Vogošći su u ulici Jošanička danas uređeni ružičnjaci na način da je izvršeno orezivanje i uzimljavanje sadnica ruža, a staze za šetnju očišćene su od otpada u Parku penzionera i u centralnom dijelu općine.