Završeni radovi na Bjelašnici: Četverosjed i šestosjed uskoro u funkciji

Radovi na vertikalnom transportu na Bjelašnici su završeni, a testiranje bi trebalo da bude izvršeno za sedam dana, potvrdio je za Klix.ba direktor ZOI'84 Midhat Hubijar.

Posjetioci će na ovoj olimpijskoj ljepotici moći uživati u vožnji četverosjedom i šestosjedom koji će ići od Babinog dola do međustanice brzinom od šest kilometara na sat, što znači da će vožnja koja je dosad trajala 13 minuta biti skraćena na 5,5 minuta.



"Radovi na instalacijama su završeni i s ovim danom završavamo i kompletnu infrastrukturu. Sve je urađeno u okviru roka. Testiranja počinju narede sedmice, a nakon što dobijemo atest počinjemo raditi", rekao je Hubijar.



Četverosjed ide od Međustanice prema vrhu Bjelašnice, ima 21 korpu i kapacitet je 500-600 skijaša u jednom radnom satu.



Položene su i cijevi za vještačko osnježivanje i uz ovu tehnologiju Bjelašnica će biti pod bijelim pokrivačem u roku od 48 sati, tako da će sezona skijanja biti znatno duža nego ranije. Sezona bi trebala biti otvorena sredinom novembra, a trajala bi do kraja maja.



Plan za narednu godinu je stavljanje u funkciju restorana koji se nalazi na vrhu Bjelašnice, a do kojeg je nemoguće doći bez adekvatnog transporta, kao i širenje trasa i probijanje novih staza.