Dodjelom certifikata predstavnicima 35 zemalja danas je u Tuzli završena četverodnevna NATO terenska vježba za upravljanje posljedicama kriznih situacija EADRRC-a "Bosna i Hercegovina 2017."

U protekla četiri dana na području Tuzlanskog kantona međunarodni spasilački timovi pokazali su svoje vještine i sposobnosti za odgovor u kriznim situacijama.



Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kazao je da je vježba bila uspješna te da je ostvaren primarni cilj, a to je jačanje međusobne saradnje.



"I pored velikog povjerenja u tim koji je pripremao ovu vježbu, imao sam tremu zbog ogromne želje da ona bude uspješna. Ali, kad sam čuo izjavu jednog od vođa međunarodnih timova, da je još tokom završnih priprema postignut cilj, jer su timovi međusobno sarađivali, nadopunjavali se i posuđivali opremu, bilo je jasno da će i terenski dio vježbe biti uspješno sproveden", rekao je Mektić.



Izrazio je i zadovoljstvo zbog činjenice da se tokom rada na terenu mogla vidjeti iskrena želja i spremnost za saradnju među timovima i posmatračima iz zemalja učesnica.



"BiH je ostvarila dva velika cilja, odnosno da možemo uspješno koordinirati i sarađivati između različitih službi zaštite i spašavanja, a pokazali smo i da imamo kapacitete te da smo spremni u saradnji s timovima iz drugih država učestvovati u spasilačkim akcijama izvan BiH", potcrtao je on.



Prirodne katastrofe kao i druge nesreće, nažalost, sve češće se događaju, a državni ministar sigurnosti mišljenja je da je upravo zbog te činjenice saradnja spasilačkih timova iz više zemalja neophodna da bi se izborili sa svim posljedicama.



"Posebno želimo jačati regionalnu saradnju u slučaju bilo kakvih prirodnih nesreća, jer od brzine reakcije zavisi spašavanje ljudskih života i materijalnih dobara", dodao je Mektić, naglasivši da istaknute vještine i vrhunska tehnologija koja je predstavljena za vrijeme vježbe, svima pokazuje u kom pravcu razvoj službi zaštite i spašavanja treba da ide.



Euroatlanski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe organizirao je 17 vježbi, a ovo je prva ovakve vrste koja je održana u našoj zemlji.



"Više od 100 ljudi radilo je na planiranju, a kako bi pripremili sve što je neophodno za ovu vježbu. To je samo po sebi vrlo vrijedno iskustvo. Učestvovalo je više od 1.200 učesnika u različitim elementima vježbe, a učestvovalo je 20 nacionalnih timova iz 35 zemalja", kazao je šef odjela za civilno planiranje za vanredne situacije NATO-a Wolf Dieter Roepke.



Kako je naglasio, u kriznim situacijama vrijeme i efikasna koordinacija su od ključne važnosti.



"Ono što je ovdje rađeno bit će presudno u slučaju stvarne nsreće. Tokom proteklih godina, baš u ovom regionu, Euroatanski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe bio je pozvan da priskoči u pomoć u odgovoru na razarajuće poplave i šumske požare. Kao jedna od naučenih lekcija proizašla je ova vježba. Ove su vanredne okolnosti ostavile trag na život i dobrobit velikog broja ljudi", nastavio je Roepke.



Na kraju današnje svečanosti poručeno je da ovakve vježbe osiguravaju mogućnost spašavanja života, blagovremenom i efikasnom multinacionalnom koordinacijom.



"Kao domaćin ove vježbe BiH se posvetila jednoj važnoj potrebi ljudi u zemlji i regionu. Čineći to ona unapređuje sigurnost ljudi u Euroatlanskom području", zaključio je Roepke.