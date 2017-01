Zastupnik u EP Ivan Jakovčić: Evropa je svjesna mogućih sukoba na Balkanu, ali to neće dozvoliti

Hrvatski zastupnik u Evropskom parlamentu Ivan Jakovčić u razgovoru za Klix.ba komentariše političku situaciju u BiH i regionu, s naglaskom na uvođenje sankcija Miloradu Dodiku, kao i izjave određenih političara koji prizivaju nove sukobe.

Ivan Jakovčić (Foto: FENA)

Nakon što su SAD uvele sankcije Miloradu Dodiku, odnosno stavivši ga na crnu listu zabranivši mu putovanje u tu zemlju, nametnulo se pitanje da li će taj primjer slijediti i zemlje Evropske unije.



Zastupnik u Evropskom parlamentu Ivan Jakovčić smatra da se tako nešto neće dogoditi.



"Nema naznaka u evropskoj politici da bi moglo doći do uvođenja sankcija protiv Dodika. Ono što sigurno postoji je velika zabrinutost zbog politike koja se vodi u Republici Srpskoj jer to vodi destabilizaciji šireg područja, a sve se dešava na granici EU", ističe Jakovčić.



Ipak, smatra da će uvođenje sankcija Dodiku biti velika opomena svima.



"Sankcije Dodiku su svakako velika opomena svima. Mada je moguće da će nova američka administracija voditi novu vanjsku politiku treba uzeti u obzir da mnogi najutjecajniji ljudi američke politike ne podržavaju nove ekscese na Balkanu", smatra Jakovčić.



Dodaje da Parlament EU neće zauzimati nikakav poseban stav povodom uvođenja sankcija Dodiku.



Uprkos otvorenim težnjama svih zemalja regiona za članstvo u Evropsku uniju, još uvijek su prisutne i ratnohuškačke izjave određenih političara i retorika koja ne vodi dobrosusjedskim odnosima i napretku.



"Nedavno sam izjavio da je Balkan pred mogućom novom eksplozijom i zatražio najjači mogući angažman evropske politike na smirivanju stanja. Mislim da je Evropa svjesna mogućih novih sukoba i da će se direktno uplesti kako se to ne bi dogodilo", kazao je Jakovčić za Klix.ba.



Nedavno je došlo i do promjene na čelu Evropskog parlamenta, kada je Martina Schulza zamijenio Antonio Tajani, a Jakovčić smatra da će novi čelni čovjek Parlamenta EU biti bliži situaciji na Balkanu.



"Tajani bi trebao biti bliži situaciji na Balkanu, a to potvrđuje i sastanak s predsjednikom crnogorske vlade neposredno nakon preuzimanja dužnosti. On ima dobar pregled igre i očekujem da bude podrška svim zastupnicima koji se aktivno angažiraju na širenju mira i stabilnosti", zaključio je Jakovčić.