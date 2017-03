Zaraženi krompir iz EU nije ušao u FBiH: Dvije sumnjive pošiljke zadržane na granici

Foto: Ilustracija

Nakon što su obaviješteni od Republičke fitosanitarne inspekcije Republike Srpske da su pri pregledu sjemenskog krompira sorte "Kennebeck" koji je uveze iz zemalja EU pronašli štetni organizam "Fusarium", Federalna uprava za inspekcijske poslove je povećala nadzore nad pošiljkama bilja pri uvozu.

Kako navode u saopćenju, fotosanitarni inspektori vrše pojačanu kontrolu uvoza svih pošiljki, a posebno sjemena i sadnog materijala na svih šest graničnih prelaza u FBiH.



"Od januara do marta 2017. godine, preko graničnih prelaza u FBiH uvezeno je 30 pošiljki sjemenskog krompira iz Belgije i Holandije. Pošiljke su uzorkovane, a svi analizirani uzorci su negativni, odnosno analizama nije utvrđeno prisustvo štetnih organizama. Napominjemo da uvoza sorte 'Kennebeck' nije bilo u navedenim pošiljkama do početka marta, te da su u mjesecu martu iz Holandije uvezene dvije pošiljke spomenute sorte, koje ostaju pod carinskim nadzorom do dobijanja rezultata analize uzoraka", naveli su iz FUZIP-a.



Podsjetimo, inspektori RS-a su prije tri dana vratili šest pošiljki sjemenskog krompira u količini od oko 77 tona porijeklom iz Danske, Luksemburga, Holandije i Njemačke, jer je kod istih utvrđeno prisustvo regulisanog štetnog organizma "Fusarium". U analiziranim uzorcima sjemenskog krompira utvrđeno je prisustvo regulisanog štetnog organizma "Fusarium sp." u procentima od šest do 14 posto, a dozvoljeni procenat je jedan posto.



U prethodnim danima inspekcija je prvobitno zabranila uvoz dvije pošiljke sjemenskog krompira u količini od 47,5 tona porijeklom iz Holandije i Francuske, te još pomenutih šest pošiljki sjemenskog krompira.



Da je bio posađen ovaj sjemenski krompir bi zarazio svo tlo i uništio usjeve, što bi dovelo do kraha u proizvodnji krompira. Neki inspektori kazali su kako vjeruju da su zaražene pošiljke slane namjerno kako bi BiH bila prisiljena uvoziti krompir.