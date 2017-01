Zaboravljeni zločini iz Drugog svjetskog rata: Munib Drakovac preživio jer je bio "kraći" od puške

Munib Drakovac jedan od svjedoka stravičnih dešavanja u Podrinju za vrijeme Drugog svjetskog rata. Tada je ubijen njegov otac, a i sam je mogao, kao i puno drugih, završiti u krvavoj hladnoj Drini.

Munib Drakovac (Foto: Klix.ba)

Munib Drakovac jedan od svjedoka stravičnih dešavanja u Podrinju za vrijeme Drugog svjetskog rata. Tada je ubijen njegov otac, a i sam je mogao, kao i puno drugih, završiti u krvavoj hladnoj Drini.