Za vikend sunčano vrijeme, početak sedmice donosi kišu

U Bosni i Hercegovini će danas i sutra preovladavati sunčano vrijeme s umjerenom naoblakom ali, prema najava meteorologa, početak naredne sedmice donosi kišu.

Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Puhat će slab vjetar promjenljivog smjera. Dnevne temperatura kretat će se od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.Slično vrijeme očekuje nas i sutra. Jutarnje temperature kretat će se od 1 do 7, na jugu od 6 do 9, a dnevne od 13 do 19 stepeni.Početak sedmice donosi kišu koja će u prvom dijelu dana padati u Hercegovini, na zapadu Bosne i Krajini, a poslije žpodne ili u večernjim satima u većini područja. Intenzivnije padavine najavljene su u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevne od 11 do 17 stepeni.Kišobrane nemojte zaboraviti ni u utorak jer će pretežno oblačno vrijeme sa kišom preovladavati u većini područja. Jutarnje temperature kretat će se od 5 do 10, na jugu do 12, a dnevne od 9 do 15, na jugu do 17 stepeni.