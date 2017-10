Za vikend oblačno vrijeme s padavinama: Na planinama snijeg, u Hercegovini bura

Foto: Klix.ba

U narednim danima se u našoj zemlji očekuje pogoršanje vremenskih prilika. Jutra će biti oblačna s maglom. U poslijepodnevnim satima se očekuju padavine, u kotlinama kiša, a na planinama snijeg.

Jutros će prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove biti magle koja će biti izraženija i dugotrajnija u centralnim i istočnim područjima. Od sredine dana naoblačenje sa sjevera će se proširiti na cijelu zemlju.



Od poslijepodnevnih sati prema kraju dana u Bosni će padati kiša, a na vrhovima planina i snijeg.



Očekivana količina padavina je između 5 i 10 litara po metru kvadratnom. U Hercegovini se više padavina očekuje krajem dana u sjevernim područjima, a u noći na subotu u ostalim dijelovima Hercegovine može pasti malo kiše.



Dolaskom padavina vjetar mijenja smjer na sjever umjerene jačine, prolazno i s jakim udarima. U noći na subotu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne će doći do jačanja bure.



Najniža jutarnja temperatura zraka će uglavnom biti između 2 i 6°C, na jugu od 7 do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka će većinom biti između 15 i 20°C.



U subotu će u Bosni preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima se očekuje slaba kiša u centralnim i istočnim područjima, a u Hercegovini umjerena naoblaka. Vjetar će u Bosni prije podne biti umjerene jačine sjevernog smjera, a od poslijepodnevnih sati vjetar mijenja smjer na jugo. U Hercegovini će puhati jaka bura koja će poslije podne oslabiti. Najniža jutarnja temperatura zraka će uglavnom biti između 3 i 6°C, na jugu od 7 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka će uglavnom biti između 8°C i 13°C, na jugu od 14 do 17°C.



U nedjelju će u Bosni prije podne biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini umjerena naoblaka. Od poslijepodnevnih sati se očekuju padavine sa sjevera koje će se prema kraju dana proširiti na cijelu zemlju. Jutro će biti bez vjetra, a već prije podne se očekuje vjetar umjerene jačine jugozapadnog smjera.



U noći na ponedjeljak vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka će uglavnom biti između 1 i 5°C, na jugu od 5 do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka će biti između 12°C i 18°C.